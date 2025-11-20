باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ احمدی جابری، در نشست خبری هفته بسیج، از عملکرد رسانه‌ها در مقطع جنگ ۱۲ روزه تقدیر کرد و آن را جهاد اطلاع‌رسانی دانست که اصحاب رسانه وظیفه خود را به نحو احسن انجام دادند.

او با اشاره به شعار محوری امسال هفته بسیج که متأثر از حمله و جنگ ۱۲ روزه است، اظهار کرد: اگرچه این جنگ ۱۲ روز به طول انجامید، اما بسیجیان بیش از دو ماه درگیر تأمین امنیت پایدار بودند.

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) شیراز، با یادآوری بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بسیج پاره تن مردم است و نباید مصالح مردم را فراموش کنیم، تأکید کرد: ما به منظور خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر به مردم، همواره در کنار آنها هستیم.

او افزود: در همین راستا، ۳۷۰ عنوان برنامه برای هفته بسیج طراحی و ابلاغ شده که از چند روز گذشته با اعزام دانش‌آموزان به اردو‌های راهیان نور آغاز شده است.

سرهنگ احمدی جابری، به تشریح برنامه‌های پیش‌بینی شده در این هفته پرداخت و اظهار داشت: تجلیل از فرماندهان برتر پایگاه‌های مقاومت، برپایی موکب و عزاداری در ایام فاطمیه، نمایش راه بی‌پایان، و نمایشگاه بسیج و آثار شهدای جنگ ۱۲ روزه با غرفه‌های متنوع و با همکاری گروه‌های فرهنگی در شمال‌غرب شیراز از جمله این برنامه‌ها هستند.

او ادامه داد: پیاده‌روی همگانی، فضاسازی فرهنگی تبلیغی به مناسبت فاطمیه و هفته بسیج، همایش دختران حاج قاسم و ستارگان زینبیون، شامگاه یاد یاران با محوریت دسته‌های رزمی پایگاه‌های مقاومت، گلباران مزار مطهر شهدا، یادواره شهدا در محلات و مدارس، و مسابقات ورزشی از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده است.

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) شیراز، با اشاره به فعالیت‌های گسترده این ناحیه در حوزه مردم‌یاری و محرومیت‌زدایی، گزارش مبسوطی از اقدامات یک سال گذشته ارائه کرد و گفت: برگزاری میز خدمت و ارائه خدمات جهادی در عرصه‌های مختلف؛ تهیه و توزیع ۷۲۳۴ بسته معیشتی و بسته‌های لوازم‌التحریر؛ توزیع گوشت نذر قربانی و کمک به ازدواج آسان؛ و پرداخت ۸۴۵ میلیون تومان کمک نقدی به محرومین، از جمله خدمات بسیجیان به مردم در سپاه این ناحیه است.

توزیع بیش از ۲۷ هزار پرس غذای گرم؛ کمک ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی به جبهه مقاومت؛ آزادی زندانیان جرایم غیرعمد با پرداخت ۷۶۵ میلیون تومان؛ ساماندهی زوج‌های کارتن‌خواب و برپایی موکب‌های متعدد در ایام مختلف سال؛ و اجرای بیش از ۸۵۰ فعالیت در قالب اردو‌های جهادی و بیش از ۳۰۰ فعالیت در هفته بسیج سازندگی از دیگر خدمات سپاه محمد رسول الله شیراز است که فرمانده این ناحیه از آن یاد کرد.

به گفته احمدی جابری، فعالیت در عرصه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اشتغال‌زایی و ایجاد بنگاه‌های زودبازده، از جمله ایجاد ۱۷۰ فرصت شغلی برای کارآفرینان از سراسر کشور در سه دوره نمایشگاه فصلی اقتصاد مقاومتی؛ کمک به دولت در تنظیم بازار و حوزه اصناف؛ ایزوگام بام منازل محرومین و مرمت مدارس؛ و برگزاری اردو‌های جهادی و رزمایش فاطمی ۵ در عرصه‌های مختلف، از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده در شمال غرب شیراز در هفته بسیج است.