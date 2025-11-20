آتش جنگل منطقه الیت چالوس با وجود تلاش گروه‌های امدادی دوباره شعله ور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به ادامه آتش سوزی در منطقه جنگلی الیت چالوس، گفت: با تلاش شبانه روزی گروه‌های مختلف امدادی و یگان پروازی، دامنه آتش در این منطقه به حدود یک هکتار کنترل شده بود، اما به علت وزش دوباره باد و صعب العبور بودن، آتش دقایقی قبل دوباره شعله ور شده است.

او با بیان اینکه خشکی کف جنگل، وزش باد و شرایط صعب العبور منطقه مهار آتش را سخت‌تر کرده است، افزود: هم اکنون با وجود فعالیت ۳۵ گروه امدادی و ۳ بالگرد، آتش دوباره در حال شعله ور شدن و گسترش است.

محمدی گفت: دودی که در هوا منتشر شده است ناشی از سوختن لاش برگ‌ها و درختان شکسته افتاد است که باید خاموش شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران افزود: یگان حفاظت منابع طبیعی و اعضای استانی و شهرستانی ستاد مدیریت بحران با تمام توان برای مهار آتش پای کار هستند، اما صخره‌ای بودن منطقه و دسترسی سخت ماموران به عرصه، مهار آتش را از زمین سخت کرده است.

حدود هشت هکتار از جنگل‌های بخش مرزن‌آباد در منطقه دراکینگ الیت از پنج روز قبل دچار حریق شده بود که به دلیل شیب زیاد و صخره‌ای بودن منطقه، عملیات اطفا به سختی در حال انجام است.

