شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی آب در محله تهران ویلای شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آب به عنوان یک مایه حیانی محسوب میشود و زندگی جانداران به این مایه حیاتی بستگی دارد. وقتی صحبت از قطعی آب میشود؛ زندگی آنها مختل میشود و ادامه زندگی برای آنها دشوار است. این در حالی است که دانش آموزان به مدرسه میروند و این قطعی آب برای آنها دشوار است.مدتی است اهالی محله تهران ویلا در شهران تهران با مشکل قطعی آب دست و پنجه نرم می کنند و این موضوع زندگی آنها را مختل کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام و خسته نباشید لطفا از قطعی آب در محله تهران ویلای شهر تهران گزارشی تهیه کنید. در گذشته سه شنبهها و جمعهها قطع میشد؛ اما هم اکنون هر یک شب در میان آب این محل از ساعت ۸ شب تا ۷ صبح فردا قطع است. ما فرزند دانش آموز داریم و تحمل این شرایط برای ما سخت است. لطفا پیگیری کنید.
