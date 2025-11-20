با فرارسیدن ایام سوگواری شهادت صدیقه طاهره (س)، شبکه افق مجموعه‌ای از برنامه‌ها و مستند‌های ویژه را برای همراهی مخاطبان در این روز‌های معنوی تدارک دیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شبکه افق، هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)، شبکه افق مجموعه‌ای از برنامه‌ها و مستند‌های مناسبتی را برای همراهی با مخاطبان در این روز‌ها تدارک دیده است.

ویژه‌برنامه «تکیه» از شنبه ۱ آذرماه هر شب ساعت ۲۲ از آستان مقدس امامزاده قاضی‌الصابر (ع) پخش می‌شود. این برنامه با حضورحجت‌الاسلام محمدمهدی طباخیان و با اجرای رضا ملایی در چهار شب متوالی میزبان مخاطبان خواهد بود. حجت‌الاسلام حسین مودب، وحید قاسمی، قاسم صرافان و محمود حبیبی کسبی شاعرانی هستند که در این چهار شب در «تکیه» حضور خواهند داشت.

از شنبه، برنامه «راه نو» با سخنرانی حجت‌الاسلام راجی؛ استاد حوزه و دانشگاه درباره شخصیت و سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، در قالب ۴ قسمت هر روز ساعت ۱۲:۳۰ پخش می‌شود.

همچنین از ۱ تا ۴ آذرماه، بخش‌هایی از مراسم عزاداری حضرت صدیقه طاهره (س) با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی هر شب ساعت ۲۱ تقدیم بینندگان خواهد شد.

در ادامه این ویژه‌برنامه‌ها، مجموعه مستند «روضه‌های خانگی» با روایتی از برگزاری روضه‌های خانگی در اقصی نقاط کشور نیز در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه، ۳ و ۴ آذر ساعت ۱۸:۳۰ پخش خواهد شد.

برچسب ها: ایام سوگواری ، حضرت فاطمه(س)
خبرهای مرتبط
ماجرای سخنان امام جعفر صادق (ع) در لحظات پایانی حیات خود + فیلم
اجرای نمایش بزرگ فاطمه (س) در یزد
اعلام برنامه‌های «خیمه هنر» در شب دهم/ پهنه رودکی میزبان دمام بوشهری و بازار شام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تلویزیون آخر هفته چه فیلم‌هایی پخش می‌کند؟
افق با فرارسیدن فاطمیه، مشکی‌پوش می‌شود
آخرین اخبار
افق با فرارسیدن فاطمیه، مشکی‌پوش می‌شود
تلویزیون آخر هفته چه فیلم‌هایی پخش می‌کند؟
کتاب نخوانده داشتن، بهتر از کتاب نداشتن است + فیلم
نویسندگان پیشران تحول و روایتگر حقیقت
تأیید انتخاب ۲ نفر از اعضای حقیقی هیأت امنای بنیاد ملی پویانمایی توسط رئیس جمهور
آیین وداع با پیکر ۱۰۰ شهید گمنام برگزار می‌شود
وزیر میراث فرهنگی: برنامه ما افزایش سالانه گردشگران سلامت به ۲ میلیون نفر است
پخش سریال تاریخی «نیل در خون» از شبکه تماشا