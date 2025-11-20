باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شبکه افق، هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)، شبکه افق مجموعه‌ای از برنامه‌ها و مستند‌های مناسبتی را برای همراهی با مخاطبان در این روز‌ها تدارک دیده است.

ویژه‌برنامه «تکیه» از شنبه ۱ آذرماه هر شب ساعت ۲۲ از آستان مقدس امامزاده قاضی‌الصابر (ع) پخش می‌شود. این برنامه با حضورحجت‌الاسلام محمدمهدی طباخیان و با اجرای رضا ملایی در چهار شب متوالی میزبان مخاطبان خواهد بود. حجت‌الاسلام حسین مودب، وحید قاسمی، قاسم صرافان و محمود حبیبی کسبی شاعرانی هستند که در این چهار شب در «تکیه» حضور خواهند داشت.

از شنبه، برنامه «راه نو» با سخنرانی حجت‌الاسلام راجی؛ استاد حوزه و دانشگاه درباره شخصیت و سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، در قالب ۴ قسمت هر روز ساعت ۱۲:۳۰ پخش می‌شود.

همچنین از ۱ تا ۴ آذرماه، بخش‌هایی از مراسم عزاداری حضرت صدیقه طاهره (س) با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی هر شب ساعت ۲۱ تقدیم بینندگان خواهد شد.

در ادامه این ویژه‌برنامه‌ها، مجموعه مستند «روضه‌های خانگی» با روایتی از برگزاری روضه‌های خانگی در اقصی نقاط کشور نیز در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه، ۳ و ۴ آذر ساعت ۱۸:۳۰ پخش خواهد شد.