اورژانس استان تهران در پی اظهارات مطرح شده از سوی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه سیصد و هفتاد و دوم شورا، توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه روابط عمومی اورژانس استان تهران عنوان شده است: «ضمن قدردانی از دغدغهمندی عضو شورای شهر تهران، نسبت به لزوم حمایت شورای شهر تهران در تأمین آمبولانس برای اورژانس استان تهران و ابراز تأسف فراوان از جان باختن یکی از شهروندان عزیز در حادثه ترافیکی خط ویژه BRT، دو نکته مهم مورد تأکید است.»
اورژانس استان تهران اعلام کرد: «برخلاف ادعای تأخیر ۵۰ دقیقهای آمبولانس در رسیدن به محل حادثه، با وجود کمبودهای موجود، همزمان ۴ پایگاه نزدیک محل حادثه بر بالین مصدومین و بیماران دیگر حضور داشته و نزدیکترین آمبولانس آزاد از پایگاه اورژانس پنجم اعزام گردید و تیم اعزامی ۲۰ دقیقه و در زمان آغاز اوج ترافیک به صحنه حادثه رسیدند.»
در ادامه اطلاعیه عنوان شده است: «زمان حادثه رخ داده مقارن با اوج تماسهای مردمی و مددجویان با این سازمان بوده و حجم عمدهای از مأموریتهای اعزامی به ناوگان اورژانس در محدوده این زمان است؛ لذا هرگونه عددی خارج از این بازه زمانی با مستندات سامانه فرماندهی و هدایت عملیات اورژانس منطبق نبوده و مورد تأیید نیست.»
در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: «مباحث مطرح شده و ادعای محدود بودن بیمارستانهای پذیرش دهنده مصدومان حوادث ترافیکی اشاره شده نیز به لحاظ فنی مورد تأیید نیست. تمامی بیمارستانهای دانشگاهی استان موظف به پذیرش مصدومان حوادث ترافیکی هستند و محدودیتی برای انتقال بیماران از سوی اورژانس وجود ندارد؛ اما نیاز به افزایش مراکز جامع تروما به دلیل شرایط جغرافیایی و ترافیکی استان و پراکندگی بیمارستانهای موجود، کاملا ملموس نیز است.»
بنابراین اطلاعیه، «عملیات انتقال و تعیین مقصد درمانی نیز بر اساس شرایط بالینی مصدوم، سطح خدمات مورد نیاز در بیمارستان و ظرفیت فوری درمانی موجود، ترسیم میشود.»
اورژانس استان تهران تأکید میکند: «رسالت این مجموعه با تمام کاستیها و عقب ماندگیهای موجود ناشی از دهههای گذشته، نجات جان شهروندان است و تلاش شبانهروزی کارکنان خدوم عملیاتی در سختترین شرایط موجود، ادامه دارد. امید است با حمایت همه جانبه مسئولان، بهویژه در حوزه نوسازی ناوگان و افزایش تعداد آمبولانسها، امکان ارائه خدمات سریعتر و گستردهتر به مردم استان تهران بیش از گذشته فراهم شود.»
در پایان این اطلاعیه نیز اورژانس تهران از «دغدغه مطرح شده در خصوص شرایط اورژانس پیش بیمارستانی استان تهران قدردانی کرده و ابراز امیدواری کرده است که نوید بخش اقدامات عملی در این حوزه باشد.»
به گزارش ایسنا، سیدجعفر تشکری هاشمی در جلسه سه شنبه شورای شهر در تذکر پیش از دستور خود اشارهای به حادثه تصادف در خط ویژه بزرگراه چمران داشت و اظهار کرده بود: متأسفانه در این حادثه به دلیل ورود موتورسیکلتها به خط ویژه، تصادفی رخ داد و یک نفر فوت کرد و چند نفر مجروح شدند.
وی با بیان اینکه این اولین حادثه تصادف شهر تهران نیست، افزوده بود: من خودم در حادثه خط ویژه بزرگراه چمران به فاصله یک ربع به حادثه رسیدم؛ اما تقریباً ۵۰ دقیقه طول کشید تا اولین آمبولانس به محل حادثه بزرگراه چمران بیاید. چرا باید اورژانس تهران برای رسیدن به تصادفها با چنین تأخیری وارد شود؟ چطور میتوان گفت یک ساعت صبر کن تا آمبولانس برسد؟ ما در اینجا به فدراسیونها کمک میکنیم، به مساجد کمک میکنیم، به دهها جای دیگر که شاید وظیفه ذاتی ما نباشد کمک میکنیم؛ حتی به شرکت آب و فاضلاب کمک میکنیم و امروز اورژانس تهران ادعا میکند ماشین کم دارد و اگر اینگونه است باید به آنها نیز کمک کنیم.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داده بود: ما باید به مردم این شهر کمک کنیم و خدمتگزار آنها باشیم. اگر قرار است افرادی از این شهر در تصادفات بمیرند، ما باید آمبولانس بیاوریم و به جای آنکه به فلان فدراسیون کمک میکنیم، به اورژانس نیز کمک کنیم.
وی همچنین ادامه داده بود: متأسفانه فقط ۳ الی ۴ بیمارستان تصادفیها را پذیرش میکنند. مگر میشود شهری به این بزرگی تنها این تعداد بیمارستان برای پذیرش تصادفیها داشته باشد؟ این ادعای دوستان پلیس ما بود که میگویند تا زمانی که تصادفیها به بیمارستان برسند، ممکن است جان خود را از دست بدهند.