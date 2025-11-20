باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت گوگل در حال به‌روزرسانی نقشه‌هایی است که ابزار‌های جدیدی را از جمله امکان بررسی در دسترس بودن شارژر خودرو‌های برقی به ارمغان می‌آورد.

این برنامه قبلاً مکان شارژر‌های خودرو‌های برقی را نشان می‌داد، اما نه اینکه آیا در دسترس هستند یا خیر. به عبارت دیگر، کاملاً ممکن بود که راننده به یک ایستگاه شارژ برود و با صفی از خودرو‌های برقی در انتظار مواجه شود.

به نقل از انگجت، این ابزار به‌روزرسانی‌شده اکنون نشان می‌دهد که راننده احتمالاً هنگام ورود با چند شارژر در دسترس مواجه خواهد بود.

این ابزار از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی لحظه‌ای تعداد شارژر‌هایی که احتمالاً در یک نقطه در زمانی خاص آماده استفاده هستند، استفاده می‌کند. گوگل می‌گوید این ویژگی به کاربران کمک می‌کند از صف‌ها اجتناب کنند و در زمان صرفه‌جویی کنند.

این ویژگی ردیاب شارژر‌ها هفته آینده منتشر می‌شود، اما فقط از طریق «اندروید اتو» و خودرو‌هایی که برنامه گوگل داخلی دارند، قابل استفاده خواهد بود.

ضمن اینکه تب کاوش (Explore) اصلاح شده است و یافتن شرکت‌ها، رستوران‌ها، فعالیت‌ها و مکان‌های دیدنی پرطرفدار و محبوب نزدیک آسان‌تر شده است.

این شرکت همچنین در حال افزودن هوش مصنوعی جمینای (Gemini) بیشتری به نقشه‌ها است. این چت‌بات قادر خواهد بود قبل از رفتن به رستوران‌ها، هتل‌ها، سالن‌های کنسرت و سایر مکان‌های مورد علاقه، نکات «قبل از رفتن بدانید» را ارائه دهد. گوگل می‌گوید این مانند این است که یک راهنمای آگاه، راه را به شما نشان می‌دهد.

باید ببینیم که این ویژگی در زندگی واقعی چگونه عمل می‌کند. این ویژگی مبتنی بر هوش مصنوعی در حال حاضر برای بسیاری از کاربران در ایالات متحده در اندروید و iOS در دسترس است.

منبع: ایسنا