طبق اعلام شرکت گوگل، اکنون نقشه‌های گوگل از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی در دسترس بودن ایستگاه‌های شارژ و شارژر‌های خودرو‌های برقی استفاده خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت گوگل در حال به‌روزرسانی نقشه‌هایی است که ابزار‌های جدیدی را از جمله امکان بررسی در دسترس بودن شارژر خودرو‌های برقی به ارمغان می‌آورد.

این برنامه قبلاً مکان شارژر‌های خودرو‌های برقی را نشان می‌داد، اما نه اینکه آیا در دسترس هستند یا خیر. به عبارت دیگر، کاملاً ممکن بود که راننده به یک ایستگاه شارژ برود و با صفی از خودرو‌های برقی در انتظار مواجه شود.

به نقل از انگجت، این ابزار به‌روزرسانی‌شده اکنون نشان می‌دهد که راننده احتمالاً هنگام ورود با چند شارژر در دسترس مواجه خواهد بود.

این ابزار از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی لحظه‌ای تعداد شارژر‌هایی که احتمالاً در یک نقطه در زمانی خاص آماده استفاده هستند، استفاده می‌کند. گوگل می‌گوید این ویژگی به کاربران کمک می‌کند از صف‌ها اجتناب کنند و در زمان صرفه‌جویی کنند.

این ویژگی ردیاب شارژر‌ها هفته آینده منتشر می‌شود، اما فقط از طریق «اندروید اتو» و خودرو‌هایی که برنامه گوگل داخلی دارند، قابل استفاده خواهد بود.

ضمن اینکه تب کاوش (Explore) اصلاح شده است و یافتن شرکت‌ها، رستوران‌ها، فعالیت‌ها و مکان‌های دیدنی پرطرفدار و محبوب نزدیک آسان‌تر شده است.

این شرکت همچنین در حال افزودن هوش مصنوعی جمینای (Gemini) بیشتری به نقشه‌ها است. این چت‌بات قادر خواهد بود قبل از رفتن به رستوران‌ها، هتل‌ها، سالن‌های کنسرت و سایر مکان‌های مورد علاقه، نکات «قبل از رفتن بدانید» را ارائه دهد. گوگل می‌گوید این مانند این است که یک راهنمای آگاه، راه را به شما نشان می‌دهد.

باید ببینیم که این ویژگی در زندگی واقعی چگونه عمل می‌کند. این ویژگی مبتنی بر هوش مصنوعی در حال حاضر برای بسیاری از کاربران در ایالات متحده در اندروید و iOS در دسترس است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: شرکت گوگل ، هوش مصنوعی
خبرهای مرتبط
پوتین به دنبال بی‌نیاز کردن روسیه از مدل‌های خارجی هوش مصنوعی
خداحافظی دانشمند ارشد هوش مصنوعی «متا» از این شرکت
صدور مجوز صادرات نیمه‌رسانا‌های پیشرفته آمریکایی به عربستان و امارات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پنج آنتی‌بیوتیک پرفروش در ایران
افزایش شیوع آنفلوآنزا در این فصل طبیعی است/ دانش آموزان دارای علائم به مدرسه نروند
اسباب‌بازی‌های سمی؛ زنگ خطر برای کودکان برزیلی
آزمون استخدامی سرایدار و نیروی خدماتی مدارس برگزار می‌شود
از نانو تا کوانتوم؛ معاون علمی وعده داد تحول بزرگ فناوری در راه است
صدور مجوز صادرات نیمه‌رسانا‌های پیشرفته آمریکایی به عربستان و امارات
خداحافظی دانشمند ارشد هوش مصنوعی «متا» از این شرکت
توضیح اورژانس تهران درباره حادثه تصادف خط ویژه بزرگراه چمران؛ کمبود آمبولانس واقعی است
خبر خوش نقشه گوگل برای رانندگان خودرو‌های برقی
آخرین اخبار
خبر خوش نقشه گوگل برای رانندگان خودرو‌های برقی
توضیح اورژانس تهران درباره حادثه تصادف خط ویژه بزرگراه چمران؛ کمبود آمبولانس واقعی است
خداحافظی دانشمند ارشد هوش مصنوعی «متا» از این شرکت
از نانو تا کوانتوم؛ معاون علمی وعده داد تحول بزرگ فناوری در راه است
صدور مجوز صادرات نیمه‌رسانا‌های پیشرفته آمریکایی به عربستان و امارات
اسباب‌بازی‌های سمی؛ زنگ خطر برای کودکان برزیلی
پنج آنتی‌بیوتیک پرفروش در ایران
آزمون استخدامی سرایدار و نیروی خدماتی مدارس برگزار می‌شود
افزایش شیوع آنفلوآنزا در این فصل طبیعی است/ دانش آموزان دارای علائم به مدرسه نروند
تکنیکی برای درمان شوک‌های عصبی + فیلم
خطر مسمومیت با میوه ازگیل + فیلم
چین ۳ ماهواره فضایی پرتاب کرد
کشف تأثیر مشتری بر شکل‌گیری منظومه شمسی ما
تولید اولین محصول آرایشی-عصبی هوش مصنوعی
کارشناسان علت اصلی «همه‌گیری بیماری‌های مزمن» را کشف کردند
پیشرفت پزشکی که می‌تواند دیابت را درمان کند
آغاز آموزش هوش مصنوعی به معلمان
کرامت و اخلاق، ماندگارتر از هر گشایش مالی در نظام سلامت است
رونمایی از اولین اسکلت رباتیک غواصی جهان
بیش از ۱۷۰ بیماری خاص تحت پوشش بیمه قرار دارد/ ابراز رضایت رئیس جمهور از طرح پزشکی خانواده
از کلاس‌های دانشگاه تا صحن مسجدالنبی؛ تجربه‌ای متفاوت برای دانشجویان
بازگشت به مدرسه، ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین راه توسعه کشور
بررسی طرح تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی هفته آینده در مجلس
احداث ۱۰۰ زمین چمن مصنوعی در مدارس استثنایی با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز
اساس سلامت در مکتب طب ایرانی اصلاح شیوه زندگی است