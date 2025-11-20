باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گفته امدادگران، چهل و دو نفر در اثر برخورد یک قطار سریع‌السیر با یک قطار مسافربری در جنوب جمهوری چک در روز پنجشنبه زخمی شدند.

این حادثه در نزدیکی شهر چسکی بودیوویچ، حدود ۱۵۰ کیلومتری (۱۰۰ مایلی) جنوب پراگ رخ داد.

پترا کافکووا، سخنگوی سرویس آمبولانس به خبرگزاری فرانسه گفت: «۴۰ نفر جراحات سطحی و دو نفر جراحات جدی دارند.» او افزود که این حادثه ساعت ۰۵:۱۹ به وقت گرینویچ گزارش شده است.

مارتین کاوکا، سخنگوی اپراتور راه‌آهن، اسپراوا زلزنیچ به خبرگزاری فرانسه گفت که همه مسافران از قطار‌ها تخلیه شده‌اند. او از بیان چگونگی وقوع این تصادف خودداری کرد و افزود که تحقیقات هنوز ادامه دارد.

منبع: خبرگراری فرانسه