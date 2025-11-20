مسئول امور ایثارگران سپاه فجر استان فارس، از شناسایی هویت سه شهید دفاع مقدس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محسن فراشاهی، مسئول امور ایثارگران سپاه فجر استان فارس، از شناسایی هویت سه شهید دفاع مقدس خبر داد و اظهارداشت: این شهدا پس از سال‌ها به یاری آزمایش‌های DNA شناسایی و مراسم تشییع و خاکسپاری آنان اعلام شد.

او افزود: جزئیات شهدای شناسایی‌شده شهید داوود ممسنی دشت ارژن متولد ۱۳۴۸ در شیراز عضو بسیج لشکر ۱۹ فجر در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۶۷ در عملیات شلمچه به شهادت رسید که پیکر ایشان پس از شناسایی، روز ۳ آذرماه همراه شهدای گمنام از میدان شهدا تشییع و پس از اقامه نماز در شاهچراغ، در گلزار شهدای شیراز خاکسپاری شد.

همچنین شهید علی‌اکبر هوشیار متولد ۱۳۴۹ در کوار عضو بسیج لشکر ۱۹ فجر در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۶۷ در عملیات شلمچه به شهادت رسید که پیکر ایشان پس از شناسایی، روز ۳ آذرماه همراه شهدای گمنام از میدان شهدا تشییع و پس از اقامه نماز در شاهچراغ، به شهرستان کوار منتقل و خاکسپاری شد.

همچنین شهید ماشاءالله استخری متولد ۱۳۴۲ در داراب عضو وظیفه در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۶۳ در عملیات خیبر در جزیره مجنون به شهادت رسید و پیکر ایشان در سال ۱۳۷۷ به عنوان شهید گمنام در تبریز خاکسپاری شده بود پس از شناسایی، بنا به درخواست خانواده، پیکر ایشان به داراب منتقل و در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تشییع و خاکسپاری خواهد شد.

مسئول امور ایثارگران سپاه فجر استان فارس ادامه داد: این خبر بار دیگر یادآور ایثار و فداکاری رزمندگان دفاع مقدس است که پس از سال‌ها غربت، هویتشان روشن و به آغوش خانواده و زادگاهشان بازگشتند.

منبع: سپاه فجر فارس

