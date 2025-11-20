باشگاه خبرنگاران جوان - قنبری باغستان در دومین نشست حضوری کارگروه ملی جذب دانشجوی بینالملل در دانشگاه شیراز گفت: یکسال پس از ابلاغ آیین نامه تسهیل جذب دانشجوی بینالملل، با اطمینان اعلام میکنیم که بسیاری از مفاد آیین نامه تسهیل جذب دانشجوی بینالملل، مصوب هیات وزیران، اجرایی شده است.
او افزود: زمینه و بستر قانونی و اجرایی لازم برای جذب دانشجوی بینالملل در دستگاهها و نهادهای دی ربط در سطوح مختلف حکمرانی فراهم شده و دانشگاهها میتوانند با استفاده از ظرفیتهای جدید، گامهای بلندی برای جذب دانشجویان بینالملل از مناطق مختلف جهان بردارند.
معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: اعطای اقامت به طول دوره تحصیل و به طور همزمان اعطای مهر "خروج" متضمن ورود و خروج مکرر یکی از مهمترین مفاد آیین نامه تسهیل بود که خوشبختانه با هماهنگی و هم افزایی بین دستگاههای مختلف اجرایی شد.
قنبری باغستان عنوان کرد: مستثنی شدن دانشجویان بینالملل از محدودیتهای مناطق ممنوعه یکی دیگر از مفاد مهم آیین نامه تسهیل بود که با مساعدت وزارت کشور در این زمینه اجرایی شد.
او گفت: بخش دیگری از مفاد آیین نامه تسهیل ناظر بر کیفیت آموزش دانشجویان بینالملل است که در این زمینه نیز دستاوردهای مهمی حاصل شده است. به طور مثال؛ امکان از ابتدای این ترم دورههای مهارت محور فناورانه و نوآورانه ویژه دانشجویان بینالملل در برخی پارکهای علم و فناوری دانشگاهها برگزار خواهد شد و این امر میتواند در نهایت منجر به استقرار دانشجویان خارجی در قالب استارتاپ و شرکتهای فناور در این پارکها شود.
قنبری باغستان همچنین برگزاری آزمون بسندگی زبان فارسی به صورت متمرکز از سوس سازمان سنجش، اعطای مجوز آموزش به زبان دوم ویژه دانشجویان بینالملل به دانشگاههای برتر، اعطای مجوز دورهای آموزشی به صورت کاملا الکترونیک و مجازی ویژه دانشجویان خارجی براساس صوابط و آیین نامههای شورای گسترش و نهایی کردن سامانه جامع امور دانشجویان بین الملل (ادب) را از دیگر دستاوردهای اخیر در ارتباط با تسهیل جذب دانشجویی بینالملل برشمرد.
او در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع جذب دانشجوی بینالملل از ابعاد و زوایای مختلف خاطرنشان کرد: دو "چالش صندلی خالی در دانشگاهها" و نیز "اقتصاد جذب دانشجوی بینالملل" دو فاکتور مهم است که دلایل کافی برای اهمیت موضوع جذب دانشجوی بینالملل به دست میدهد.
منبع: دانشگاه صنعتی شیراز