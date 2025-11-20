باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت که کی یف و اروپا باید در هر طرح صلح اوکراین مشارکت داشته باشند در حالیکه آمریکا پیشنهاد جدیدی را مطرح کرده که به نظر می‌رسد خواسته‌های روسیه را تکرار می‌کند.

کالاس پیش از نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت: «برای اینکه هر طرحی عملی شود، به همراهی اوکراینی‌ها و اروپایی‌ها نیاز است. ما باید درک کنیم که در این جنگ، یک متجاوز و یک قربانی وجود دارد؛ بنابراین ما هیچ گونه امتیازی از طرف روسیه نشنیده‌ایم.»

یک منبع آگاه از پیشنهاد ایالات متحده، روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که طبق این پیشنهاد، کی یف زمین‌هایی را به مسکو واگذار می‌کند و ارتش خود را به بیش از نصف کاهش می‌دهد.

رسانه آمریکایی اکسیوس پیش از این گزارش داده بود که مسکو و واشنگتن روی این طرح مخفی برای پایان دادن به جنگ تقریباً چهار ساله کار می‌کردند.

این منبع به خبرگزاری فرانسه گفت که مشخص نیست آیا این پیشنهاد‌ها توسط شخص دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده حمایت شده است یا خیر.

کالاس گفت تا آنجا که او می‌داند، هیچ نظری از اوکراین یا حامیان اروپایی آن دریافت نکرده است.

او گفت: «ما از همه تلاش‌های معنادار برای پایان دادن به این جنگ استقبال می‌کنیم، اما همانطور که قبلاً گفته‌ایم، باید عادلانه و پایدار باشد. اگر روسیه واقعاً خواهان صلح بود، می‌توانست از قبل با آتش‌بس بی‌قید و شرط موافقت کند.»

ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه نیز پیش ازا ین تأکید کرد که صلح در اوکراین نمی‌تواند به معنای «تسلیم» کی یف باشد.

او گفت: «برای رسیدن به صلحی عادلانه و پایدار در اوکراین، مذاکرات لازم است. این مذاکرات باید با آتش‌بس در خط تماس آغاز شود که امکان بحث‌های منظم در مورد مسئله سرزمین‌ها و امنیت را فراهم کند.»

منبع: خبرگزاری فرانسه