ورزش در هوای آلوده، تمرین نیست؛ فشار اضافه به ریه‌ها است و سلامتی همیشه مهم‌تر از ادامه‌دادن برنامه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با افزایش روز‌های آلوده در کلان‌شهرها، نگرانی‌ها درباره انجام فعالیت بدنی در فضای باز بیشتر شده است. ورزش باعث افزایش عمق و تعداد تنفس می‌شود و در نتیجه در هوای آلوده، حجم بیشتری از ذرات معلق، گاز‌های آلاینده و ترکیبات شیمیایی وارد مجاری تنفسی می‌شود. این شرایط بار اضافی بر ریه‌ها وارد کرده و می‌تواند خطر التهاب، تحریک مجاری هوایی، تنگی‌نفس و کاهش عملکرد قلبی‌– ریوی را افزایش دهد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد قرار گرفتن در معرض آلاینده‌ها هنگام فعالیت بدنی، خطر بروز علائم تنفسی در کودکان، سالمندان و افرادی با سابقه آسم یا آلرژی را به‌طور چشمگیری بالا می‌برد. همچنین آلودگی هوا می‌تواند توان هوازی و سرعت ریکاوری را در ورزشکاران کاهش دهد.

متخصصان توصیه می‌کنند در روز‌هایی که شاخص کیفیت هوا در وضعیت ناسالم قرار دارد، تمرینات به محیط‌های سرپوشیده، دارای تهویه مناسب یا خانه منتقل شود. انجام حرکات ورزشی سبک تا متوسط در محیط سالم، برای حفظ سلامت قلب و ریه بسیار ایمن‌تر است. استفاده از ماسک‌های فیلتردار فقط تا حدی مؤثر است و نمی‌تواند تمام خطرات را برطرف کند.

با تغییر محل تمرین، کاهش شدت فعالیت و پیگیری مستمر شاخص کیفیت هوا، می‌توان همچنان یک برنامه ورزشی منظم و امن را ادامه داد. مراقبت از دستگاه تنفسی، پیش‌شرط حفظ آمادگی جسمانی و سلامت عمومی است.

منبع: همشهری آنلاین 

برچسب ها: ورزش ، آلودگی
