باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ بهروز خانپور، رئیس عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا، از توقیف یک دستگاه خودروی سمند نقره‌ای حامل ۱۳۰۰ لیتر نفت سفید قاچاق در محور کرمان به ماهان خبر داد.

وی گفت: خودرو که از استان گلستان به سمت زاهدان در حرکت بود، هنگام مشاهده تیم گشتی پلیس اقدام به فرار کرد و با حرکت دنده‌عقب در لاین مخالف سعی داشت از محدوده کنترل عبور کند.

سرهنگ خانپور افزود: با هماهنگی و ورود سریع تیم‌های عملیات ویژه پلیس راه فراجا مسیر فرار خودرو مسدود و خودرو در یک عملیات ضربتی متوقف شد. 

خودرو پس از توقیف برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل و راننده نیز به مرجع قضایی تحویل شد.

رئیس عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: برخورد قاطع با قاچاق سوخت و رفتار‌های پرخطر ترافیکی از اولویت‌های پلیس راه فراجا است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۳ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
چرا حودروهای شوتی که هر ساله جان صدها نفر را در جاده ها می گیرند
مصادره نمی شود یا جرایم سنگینی نمی شوند که دوباره ادامه می دهند.
۱
۳
