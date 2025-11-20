باشگاه خبرنگاران جوان - حسین خوش اقبال، معاون استاندار و فرماندار تهران در ابتدای سخنان خود با قدردانی از مجموعه آموزش و پرورش تهران اظهار کرد: تمام آنچه کشور در حوزه نیروی انسانی، تربیت، فرهنگ و حتی مشارکت اجتماعی دارد، محصول زحمات معلمان است. بخش مهمی از موفقیت انتخابات نیز همیشه بر دوش آموزش و پرورش بوده و خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه تهران میزبان نخستین دوره انتخابات تمام الکترونیک و تناسبی در کشور است، گفت: این انتخابات یک الگوی ملی خواهد بود؛ بنابراین از امروز باید با دقت، سرعت و هماهنگی بیشتری پیش برویم تا بتوانیم کمنقصترین انتخابات چند دهه اخیر را رقم بزنیم.
فرماندار تهران با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش در مناطق مختلف «خط مقدم اجرای انتخابات» است، افزود: چه بخواهیم چه نخواهیم، عملاً مناطق با محوریت آموزش و پرورش اداره میشوند. نیروهای باتجربه، مدیران مدارس و مجموعه اداری در سالهای گذشته نقش اساسی در نظم، مشارکت و اجرا داشتهاند؛ لذا لازم است پیشنهادها، نقاط ضعف و قوت، و تجربههای گذشته را جمعآوری کنیم تا فرصت کافی برای تصمیمگیری داشته باشیم.
خوشاقبال با اشاره به هماهنگی انجامشده با مدیرعامل مخابرات کشور گفت: تعهد داده شده است که حداکثر ظرف یک ماه، زیرساخت اینترنت و ارتباطات در مناطق آموزش و پرورش بهروز و پایدار شود. در صورت نیاز، جلسات فنی با حضور مدیران مربوطه و نمایندگان مخابرات برگزار خواهد شد تا مشکلات احتمالی رفع شود.
فرماندار تهران با اشاره به تجربیات خود در استانهای مختلف گفت: روز انتخابات باید آرامترین روز کارکنان باشد. این آرامش فقط زمانی ممکن است که برنامهریزیها از مدتها قبل انجام شود. نباید کارها را به شب انتخابات موکول کنیم.
وی تأکید کرد: تهران شهری است که کوچکترین خطا در آن میتواند بازتاب ملی داشته باشد؛ بنابراین از همین امروز باید تکلیف صندوقها، محل شعب، نیروهای اجرایی، سرویسدهی، تغذیه، رفتوآمد و مسائل پشتیبانی مشخص شود.
خوشاقبال با اشاره به تغییرات مهم انتخابات امسال گفت: این دوره، نبود تعرفه کاغذی و حذف کامل صورتجلسههای دستی باعث میشود شائبهها از بین برود. تمام فرایند ثبتنام و شمارش هم سیستمی است و همین موضوع، سرعت و دقت انتخابات را چند برابر میکند.
فرماندار تهران افزود: نباید آموزش را برای روزهای آخر بگذاریم و از امروز باید به کارکنان، مدیران مدارس، احزاب و گروهها اطلاعرسانی شود که انتخابات تناسبی چیست و چه دستورالعملهایی دارد.
خوش اقبال با اشاره به سختی کار نیروهای اجرایی و اهمیت حفظ شأن آنان گفت: نیروهایی که پای صندوقها میایستند در خط مقدم مشارکت مردماند. لازم است کرامت آنها حفظ شود و پس از انتخابات حتماً از زحماتشان قدردانی شود.
وی در پایان ضمن تقدیر دوباره از همکاری ادارهکل آموزش و پرورش شهر تهران اظهار کرد: این نشست، آغاز همکاری جدی برای اجرای انتخابات تناسبی و تمامالکترونیک در پایتخت است. امیدواریم با همراهی مدیران مناطق و تجربه ارزشمند آموزش و پرورش، یکی از منظمترین و موفقترین انتخابات کشور را برگزار کنیم.