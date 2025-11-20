شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از توقف چندساله پروژه ۵۰۰ دستگاه شهید باهنر شهرستان ارومیه ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است اجرای پروژه ۵۰۰ دستگاه «شهید باهنر» در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی در قالب پروژه‌های مسکونی، تجاری، تفریحی و خدماتی به صورت پروژه سرمایه گذاری به تاخیر افتاده و سال‌ها است که این پروژه بدون تکلیف به حال خود رها شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

به نام خدا تحریریه محترم گزارش‌های تحقیقی باشگاه خبرنگاران جوان، با سلام و احترام؛ اینجانب به‌عنوان یکی از مالکان پروژه «۵۰۰ دستگاه شهید باهنر» در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی به استحضار می‌رسانم پس از گذشت چند سال همچنان در وضعیت توقف، بلاتکلیفی و ابهام قرار دارد و نگرانی‌های گسترده‌ای برای مالکان ایجاد کرده است.

با وجود وعده‌های مکتوب و شفاهی متعدد، پروژه از سال ۱۴۰۱ عملاً فاقد هرگونه پیشرفت اداری و عملیاتی بوده و شرکت سرمایه‌گذار نیز از اجرای تعهدات خود سرباز زده است. این در حالی است که بیش از سه سال است که هیچ فعالیت اداری و عمرانی مؤثر در محل پروژه انجام نشده و کارگاه عملاً تعطیل است.

مکاتبات گسترده با دستگاه‌های نظارتی، شهرداری و شرکت سرمایه‌گذار صورت گرفته ولی بدون نتیجه مانده است. این پروژه اکنون بدون نظارتی رها شده است.

با توجه به ابعاد بحران و تعداد زیاد ذی‌نفعان، موضوع از حد یک مشکل محلی فراتر رفته و مصداق تضییع حقوق عمومی، سوءمدیریت و احتمال تخلفات جدی در اجرای یک پروژه شهری است. از آن رسانه محترم تقاضا دارم به‌عنوان یک پرونده ویژه وارد موضوع شوید، وضعیت فعلی را بررسی میدانی کنید و صدای مالکان را به مسئولان برسانید. تمامی اسناد، مکاتبات، آرای حقوقی، تصاویر محل و گزارش‌های تکمیلی در صورت نیاز، فوراً در اختیار تیم شما قرار خواهد گرفت. پیشاپیش از پیگیری رسانه‌ای شما سپاسگزارم. با احترام

