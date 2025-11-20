باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه کارگروه تخصصی تلفیق و یکپارچه سازی سیاستها و راهبردهای شورای عالی فضایی با حضور حسن سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران و دبیر شورای عالی فضایی و نمایندگان دستگاههای عضو در محل دبیرخانه شورای عالی فضایی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، سالاریه ضمن مرور برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور، بر لزوم بازنگری و بهروزرسانی این برنامه تاکید کرد و گفت: با توجه به پیشرفت و توسعه سریع فناوری فضایی و فناوریهای مرتبط، لازم است تا بر اساس قابلیت ها، زیرساختها و توانمندیهای موجود و اکتساب شده و بر اساس نیازها و اولویتهای کشور، برنامه ۱۰ ساله فضایی که در سال ۱۴۰۰ تدوین شده است، بازنگری و به روز رسانی شود.
دبیر شورای عالی فضایی با تاکید بر تعیین شاخصهای کمی برای بررسی میزان تحقق برنامهها خاطر نشان کرد: برای پیشرفت برنامه و دستیابی به اهداف تعیین شده نیاز است تا تمامی فعالین و بازیگران صنعت فضایی همچون گذشته با همگرایی و همراهی برای توسعه صنعت فضایی که یکی از مهمترین صنایع مورد نیاز کشور در حال حاضر و آینده محسوب میشود، با یکدیگر همکاری تنگاتنگ داشته و از موازی کاریها پرهیز شود.
سالاریه به روسا و دبیران کارگروههای تخصصی دبیرخانه شورای عالی فضایی تاکید کرد تا هر چه سریعتر کمیتههای تخصصی مرتبط با سرفصلهای برنامه فضایی کشور برای بررسی فنی و کارشناسی و بازنگری برنامه تشکیل و این جلسات بصورت منظم و مستمر برگزار شود.
در پایان جلسه نیز روسا و دبیران کارگروههای نخصصی از سوی دکتر سالاریه، دبیر شورای عالی فضایی معرفی و احکام آنها تقدیم شد.
منبع: سازمان فضایی کشور