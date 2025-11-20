نخست وزیر مجارستان از اتحادیه اروپا خواست تا تأمین مالی «مافیای جنگ» اوکراین را متوقف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان از اتحادیه اروپا خواست تا تأمین مالی خصومت‌ها در اوکراین و «مافیای جنگ» آن را متوقف کند.

رئیس دولت مجارستان در صفحه خود در X پیش از جلسه شورای امور خارجه اتحادیه اروپا نوشت: «۱۳۵ میلیارد یورو. این مقدار پولی است که رئیس بوروکراسی بروکسل، رئیس [کمیسیون اروپا] ، [اورسولا] فون در لاین می‌خواهد برای اوکراین جمع‌آوری کند. این هزینه طولانی کردن جنگ است. رئیس یک مشکل دارد: او این پول را ندارد.» 

اوربان نوشت که کمیسیون اروپا که بودجه خود را ندارد، سه پیشنهاد ارائه کرده است: اینکه کشور‌های عضو باید از بودجه خود استفاده کنند، به استقراض مشترک متوسل شوند یا دارایی‌های مسدود شده روسیه را تصرف کنند.

 او در مورد گزینه دوم اظهار داشت: «یک راه حل مناسب، اما پیش‌بینی عواقب آن غیرممکن است.»

با این حال، اوربان استدلال کرد که طرح استفاده از دارایی‌های توقیف شده روسیه باعث «دعوای حقوقی طولانی، سیل دعاوی و فروپاشی یورو» خواهد شد.

او در پایان گفت: «اگر این مسیر را انتخاب کنیم، همین در انتظار ماست. پس بیایید عقل سلیم را انتخاب کنیم. بیایید از تأمین مالی جنگی که نمی‌توان در آن پیروز شد، در کنار مافیای فاسد جنگ اوکراین دست برداریم و قدرت خود را بر برقراری صلح متمرکز کنیم. وقت آن رسیده است که از این بن‌بست بروکسلی برگردیم.»

منبع: تاس

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، جنگ اوکراین
