باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سید «عباس صالحی» اظهارداشت: هنر‌های نمایشی لرستان برخاسته از تاریخ و تمدن این دیار است و این غنای تاریخی، جان مایه هنر‌های نمایشی استان می‌باشد.

وی ادامه داد: این جشنواره با چند هدف از جمله قدردانی از وجود چهره‌های برجسته تئاتر لرستان مانند آقای صمدی پور برگزار شده، زیرا لازم است هنرمندان انسان مردمی، مورد تکریم قرار بگیرند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: این هنرمندان دارای شأن و جایگاه ویژه‌ای در جامعه هستند و این نکوداشت فقط نکوداشت یک شخص نیست، بلکه نکوداشت هنرمندانی است که از دل مردم برمی خیزند و با مردم می‌مانند.

صالحی گفت: همچنین دستورات لازم برای تکمیل سالن تئاتر شهرستان دورد نیز ابلاغ می‌شود تا فرصت تقویت این هنر در همه شهرستان‌ها فراهم شود.

منبع: اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان