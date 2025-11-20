تعیین تکلیف سهم دولت در پروژه مجتمع «بانتا آبیدر» سنندج

باشگاه خبرنگاران جوان- این جلسه با موضوع تعیین تکلیف سهم دولت در پروژه بانتا آبیدر سنندج با حضور رئیس کل دادگستری استان کردستان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، بازرس کل استان، معاونین استاندار کردستان و جمعی از مدیران عالی استان در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجت الاسلام والمسلمین حسینی در این جلسه اظهار داشت: دستگاه قضایی استان در راستای توسعه استان با هم افزایی و همراهی با دستگاه اجرایی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان در این جلسه بیان کرد: حمایت از تولید و اشتغال یک ضرورت بسیار مهم است و اولویت نخست کشور به شمار می‌رود و بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست محترم قوه قضاییه، اولویت نخست کشور، مسائل اقتصادی و معیشت مردم است و براین مبنا تمامی مجموعه‌ها در کنار اجرای همه وظایف ذاتی خود باید به موضوع حمایت از تولید و اقتصاد نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی بر پیگیری موثر مصوبات این جلسات تاکید و افزود:در این جلسه، مصوبات اجرا نشده تمامی کارگروه‌های مربوطه و یا مشکلات غیرقابل طرح در آن کارگروه‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در خصوص آنها اتخاذ تصمیم صورت می‌گیرد.

رئیس کارگروه حل مشکلات و معضلات کلان استان افزود: مقرر گردید تا مالک این پروژه ۲۴ درصد از سهم دولت (اعم از مسکونی، تجاری و پارکینگ) را از ابتدای بهره برداری این مجتمع را پرداخت نماید.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی تاکید کرد: با تعیین تکلیف این موضوع، از ورود پرونده‌های متعددی به دادگستری جلوگیری شد.

وی همچنین بر تشکیل پرونده قضایی و پیگیری ترک فعل مدیران وقت در عدم وصول حقوقات دولتی در این پروژه تاکید کرد.

عیسی هواسی بازرس کل استان نیز در این جلسه بیان داشت:در این جلسه با هم افزایی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی، قضایی و نظارتی از تمامی ظرفیت‌های قانونی در جهت توسعه استان استفاده می‌شود.

منبع: روابط عمومی دادگستری استان کردستان