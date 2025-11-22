مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی از توزیع روزانه ۸ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزارتن مرغ در سطح کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در حال حاضر تامین نهاده های دامی دچار چالش و بحران است به طوریکه عملا عرضه نهاده در سامانه بازارگاه بویژه در خصوص سویا نداریم و ذرت بصورت قطره چکانی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه مرغداران ذرت را ۳ برابر و کنجاله سویا ۲ برابر قیمت مصوب خریداری می کنند، افزود: قیمت تمام شده مرغ برای مرغداران عملا بازار آزاد است و شرایط فوق بحرانی است.

اسداله نژاد ادامه داد: اگرچه قیمت تمام شده بالاتر از نرخ مصوب است، اما قیمت مرغ در سطح واحدها در حد نرخ مصوب یا حداکثر ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر است که براین اساس مرغ در سطح بازار باید با نرخ مصوب عرضه شود، حال اینکه در واحدهای صنفی با نرخ های بالاتر به فروش می رسد، زیان آن شامل حال تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که نشان می دهد نظارت در بازار وجود ندارد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کمبود نهاده را عامل اصلی زیان تولید اعلام کرد و افزود: اگر مشکل تامین نهاده به زودی حل نشود، در تامین مرغ دچار بحران خواهیم شد به طوریکه در مرحله بعد شاهد کاهش جوجه ریزی خواهیم بود چراکه انگیزه تولید از بین رفته است.

به گفته وی، علی رغم‌ وعده متعدد مسئولان، تاکنون تغییری در روند تامین و توزیع نهاده ایجاد نشده است و با استمرار روند فعلی نگران تامین و تولید مرغ هستم. گفتنی است در شرایط فعلی تولید برمبنای برنامه انجام می شود و جوجه ای وارد چاه نمی شود، اما با استمرار روند فعلی تامین نهاده شاهد به چاه رفتن جوجه ها خواهیم بود.

این مقام‌ مسئول با بیان اینکه امکان واردات این حجم مرغ وجود ندارد، افزود: واردات مرغ باید برمبنای ثبت سفارش و برنامه باشد و این طور نیست که ظرف یک ماه تا ۴۰ روز بتوانیم ۳۰ تا ۴۰ هزارتن مرغ با کیفیت وارد می کنیم و تنها در این مدت زمان می توان مرغ های بی کیفیت و تاریخ گذشته از کشورهای اطراف در حد بسیار کم وارد کرد، از این رو دولت به جای واردات باید اقدام‌ به حمایت از صنعت با واردات به موقع نهاده ها کند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی بیان کرد: برآوردها حاکی از آن است که در آبان ماه ۱۵۰‌میلیون قطعه جوجه ریزی صورت بگیرد، البته نمی توان پیش بینی کرد که در تابستان به این رقم برسیم و با استمرار روند فعلی شاهد به چاه رفتن جوجه ها و کاهش تولید مرغ خواهیم بود، از این رو ارز نهاده باید تسریع در تامین صورت بگیرد چراکه نهاده دامی در لنگرگاه و خارج آب های سرزمین هستند.

وی ادامه داد: با افزایش قیمت گوشت قرمز، مصرف مرغ در حال فزونی است که با افزایش قیمت گوشت قرمز، تقاضا برای خرید مرغ را خواهیم داشت. گفتنی است برای آذرماه پیش بینی جوجه ریزی ۱۶۰ تا ۱۶۲ میلیون قطعه است که با تامین به موقع نهاده محقق می شود.

اسداله نژاد از توزیع و مصرف روزانه ۸ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزارتن مرغ در سطح کشور خبر داد.