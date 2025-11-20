فرمانده انتظامی استان کردستان از دستگیری ۴ باند رسید ساز جعلی با ۱۹ فقره کلاهبرداری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار " یحیی الهی " در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی برکلاهبرداری از آنان از طریق رسید ساز جعلی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس فتا استان با اشراف اطلاعاتی ۴ باند در این خصوص شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی در چند عملیات ضربتی ۱۳ متهم سابقه دار دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه این متهمان به ۱۹ فقره کلاهبرداری از شهروندان اعتراف کردند، گفت: اموال کلاهبرداری شده به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در اختیار مالباختگان، و متهمان به همراه پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

سردار الهی یادآور شد: شهروندان ضمن فعال سازی پیامک حساب، هنگام خرید کالا تا زمانی پول به حساب آنان واریز نشده از دادن کالا یا خدمات به شخص واریز کننده خوداری کنند.