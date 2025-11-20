فرمانده انتظامی کازرون از پلمب یک واحد پزشکی غیرمجاز و دستگیری پزشک قلابی در عملیات مأموران بخش خشت این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون اظهار کرد: مأموران انتظامی بخش خشت کازرون با اقدامات فنی از جعل عنوان پزشک و راه اندازی غیرقانونی یک واحد زیبایی از سوی فردی در یکی از مناطق این شهرستان مطلع شدند. 

او افزود: در تکمیل تحقیقات پلیس، مطب این فرد که با طبابت غیرقانونی و انجام خدماتی از جمله زیبایی، تزریق ژل بوتاکس و همچنین سقط جنین و تجویز دارو‌های غیرمجاز سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده بود شناسایی و بلافاصله با هماهنگی قضایی پلمب شد.

فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه در زمان حضور تیم اعزامی در محل، متصدی مربوطه بدون داشتن هیچ گونه مدرک پزشکی معتبر در حال طبابت غیرقانونی بود، گفت: این فرد پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

برچسب ها: پزشک قلابی ، جعل عنوان ، طبابت
خبرهای مرتبط
از دستگیری پزشک قلابی در لارستان تا بازداشت عاملان درگیری در مراسم عروسی خفر
کشف ۸۰ دستگاه بیت کوئین قاچاق/دستگیری پزشک قلابی در اقلید
طبابت سنتی بدون مجوز جان کودک را گرفت/ پزشک قلابی بازداشت شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یک کشته و ۵ مصدوم در تصادف محور نورآباد - رستم
گرامیداشت علامه ملاعبدالله بهابادی؛ عالم جامع و زمان‌شناس در جوار حرم شاهچراغ (ع)
پویایی اندیشه معاصر، میراث تلاش اندیشمندان گذشته
شناسایی هویت ۳ شهید والامقام در استان فارس
دانشگاه‌ها اقتصاد جذب دانشجوی بین‌الملل را جدی بگیرند
پرداخت ۸۴۵ میلیون تومان کمک نقدی به محرومان فارس
پزشک قلابی در کازرون دستگیر شد
آخرین اخبار
پزشک قلابی در کازرون دستگیر شد
دانشگاه‌ها اقتصاد جذب دانشجوی بین‌الملل را جدی بگیرند
شناسایی هویت ۳ شهید والامقام در استان فارس
پرداخت ۸۴۵ میلیون تومان کمک نقدی به محرومان فارس
پویایی اندیشه معاصر، میراث تلاش اندیشمندان گذشته
گرامیداشت علامه ملاعبدالله بهابادی؛ عالم جامع و زمان‌شناس در جوار حرم شاهچراغ (ع)
یک کشته و ۵ مصدوم در تصادف محور نورآباد - رستم
احداث نیروگاه ۳۰۰ کیلوواتی خورشیدی در سروستان
اقتدار امروز کشور مرهون خون شهیدان است
بدرقه شهید گمنام در دانشگاه پیام‌نور شیراز/شهدای گمنام چراغ راه نسل جوان‌اند
پیشینه فرهنگی غنی، برند هویتی فارس در سطح ملی و بین‌المللی + فیلم
آغاز پروژه توسعه فیبرنوری و جمع‌آوری مراکز قدیمی مخابرات در شیراز
از نگرانی درباره آمار پایین عضویت تا نوید توسعه کتابخانه‌ها با اعتبار ۲۳ میلیاردی
همایش‌های علمی؛ پلی برای بهره‌گیری از حکمت بزرگان
گشایش هفتمین همایش بین‌المللی «سیره نبوی در طب» در شیراز
منطقه ویژه اقتصادی لامرد به کانون جذب سرمایه‌گذاری تبدیل شده است
برگزاری بیش از ۹۵۰۰ برنامه در فارس به مناسبت هفته بسیج