فرمانده انتظامی کازرون از پلمب یک واحد پزشکی غیرمجاز و دستگیری پزشک قلابی در عملیات مأموران بخش خشت این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون اظهار کرد: مأموران انتظامی بخش خشت کازرون با اقدامات فنی از جعل عنوان پزشک و راه اندازی غیرقانونی یک واحد زیبایی از سوی فردی در یکی از مناطق این شهرستان مطلع شدند.

او افزود: در تکمیل تحقیقات پلیس، مطب این فرد که با طبابت غیرقانونی و انجام خدماتی از جمله زیبایی، تزریق ژل بوتاکس و همچنین سقط جنین و تجویز دارو‌های غیرمجاز سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده بود شناسایی و بلافاصله با هماهنگی قضایی پلمب شد.

فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه در زمان حضور تیم اعزامی در محل، متصدی مربوطه بدون داشتن هیچ گونه مدرک پزشکی معتبر در حال طبابت غیرقانونی بود، گفت: این فرد پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس