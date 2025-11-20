وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر به آذربایجان شرقی از بزرگترین گلخانه هیدروپونیک و باغات مدرن این مجموعه در جلفا بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بزرگترین گلخانه هیدروپونیک و باغات مدرن جلفا شامل هفتاد هکتار گلخانه‌های زیر کشت میوه‌های استوایی از جمله موز، پاپایا، پشن فروت، دراگون فروت و همچنین سبزیجات و صیفی جات مختلف شامل دلمه، گوجه فرنگی و بادمجان است.



میزان تولید سالانه این مجموعه در حال حاضر ۵۰ هزار تن است که بخش عمده آن به روسیه و کشور‌های حوزه خلیج فارس صادر می‌شود. گفتنی انرژی مورد این مجموعه ۲۳۰ هکتاری که در حال حاضر ۴۰ هکتار از آن آماده بهره برداری و ۱۲/۵ هکتار آن زیر کشت است از نیروگاه خورشیدی و سولار تامین می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما