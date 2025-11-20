فوتسالیست‌های قمی در ترکیب تیم ملی دانش آموزی به عنوان پنجمی جهان در مسابقات برزیل رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتسال دانش آموزی که محمدجواد سنگتراشان، امیررضا صفری و حمید رستگارزاده ۳ فوتسالیست قمی و عضو تیم دلسوختگان قم را در ترکیب خود داشت، پس از ۳ پیروزی در مرحله گروهی و موفقیت در مرحله یک هشتم نهایی، در یک چهارم نهایی برابر تیم برزیل مغلوب شد و از صعود به جمع چهار تیم برتر بازماند.

ملی پوشان فوتسال دانش آموزی کشورمان در ادامه این رقابت برابر تیم‌های صربستان و مجارستان به پیروزی رسیدند و به عنوان پنجمی این رقابت‌ها دست یافتند.

بازیکنان قمی در این موفقیت نقش چشمگیری داشتند و در هر ۷ بازی تیم ملی موفق به گلزنی شدند.

مسابقات فوتسال دانش آموزی جهان به میزبانی برزیل برگزار شد.

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، فوتسال
خبرهای مرتبط
دلسوختگان اهل بیت قم به تساوی رسید
افتخارآفرینی ورزشکاران ملی‌پوش قمی در بازی‌های آسیایی جوانان
از قم تا فینال آسیا،امضای فوتسالیست های قمی پای افتخار ملی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صنعت چوب قم در سایه خام فروشی؛ از کمبود نقدینگی تا غفلت در برندسازی
اختصاص سه رام قطار فوق‌العاده به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) در مسیر تهران – قم
قم الگوی محله‌محوری در فعالیت‌های بسیج کشور است
آخرین اخبار
قم الگوی محله‌محوری در فعالیت‌های بسیج کشور است
اختصاص سه رام قطار فوق‌العاده به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) در مسیر تهران – قم
صنعت چوب قم در سایه خام فروشی؛ از کمبود نقدینگی تا غفلت در برندسازی
۱۴۰۴ برنامه به مناسبت هفته بسیج در قم اجرا می‌شود
نخستین سامانه نانوحباب اکسیژن در قم راه‌اندازی شد
تأکید معاون معماری و شهرسازی شهردار قم بر استفاده از توان مهندسان بومی
مقاومت‌ها مانع کوچک‌سازی دولت است
تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب «تب ناتمام» در قم رونمایی شد
محکومیت ۲۷ میلیارد ریالی در پرونده حمل کالای قاچاق در قم