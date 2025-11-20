باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی بدون در نظر گرفتن تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران قطعنامهای را تصویب کرد که در آن از ایران پاسخ و دسترسی خواسته شده است.
دیپلماتهای حاضر در جلسه غیرعلنی آژانس گفتند که شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز پنجشنبه قطعنامهای را تصویب کرد که میگوید ایران باید «بدون تأخیر» وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده و سایتهای اتمی بمبارانشده خود را به آژانس اطلاع دهد.
هدف این قطعنامه در درجه اول تمدید و تنظیم مأموریت آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای گزارشدهی در مورد جنبههایی از برنامه هستهای ایران بود، اما همچنین تصریح شد که ایران باید پنج ماه پس از حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده، بهسرعت پاسخها و دسترسیهای مورد نظر آژانس را در اختیار آژانس قرار دهد.
ایران که همواره گفته است که اهداف هستهایاش کاملاً صلحآمیز است، پیش از ارائه این قطعنامه توسط ایالات متحده و سه کشور اروپایی هشدار داده بود که اگر این قطعنامه تصویب شود، «تأثیر منفی» بر همکاری تهران با آژانس خواهد گذاشت.
در متن پیشنویس قطعنامه که به هیئت مدیره ارائه و توسط رویترز مشاهده شده است، ادعا شده است: «ایران باید بدون تأخیر اطلاعات دقیقی در مورد میزان مواد هستهای و تأسیسات هستهای تحت حفاظت در ایران را در اختیار آژانس قرار دهد و به آژانس تمام دسترسیهای لازم برای تأیید این اطلاعات را اعطا کند.»
دیپلماتها گفتند که این قطعنامه با ۱۹ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع تصویب شد. روسیه، چین و نیجر کشورهایی بودند که با آن مخالفت کردند.
