شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از ایران پاسخ و دسترسی هسته‌ای خواسته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون در نظر گرفتن تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از ایران پاسخ و دسترسی خواسته شده است.

دیپلمات‌های حاضر در جلسه غیرعلنی آژانس گفتند که شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که می‌گوید ایران باید «بدون تأخیر» وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و سایت‌های اتمی بمباران‌شده خود را به آژانس اطلاع دهد.

هدف این قطعنامه در درجه اول تمدید و تنظیم مأموریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گزارش‌دهی در مورد جنبه‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران بود، اما همچنین تصریح شد که ایران باید پنج ماه پس از حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده، به‌سرعت پاسخ‌ها و دسترسی‌های مورد نظر آژانس را در اختیار آژانس قرار دهد.

ایران که همواره گفته است که اهداف هسته‌ای‌اش کاملاً صلح‌آمیز است، پیش از ارائه این قطعنامه توسط ایالات متحده و سه کشور اروپایی هشدار داده بود که اگر این قطعنامه تصویب شود، «تأثیر منفی» بر همکاری تهران با آژانس خواهد گذاشت.

در متن پیش‌نویس قطعنامه که به هیئت مدیره ارائه و توسط رویترز مشاهده شده است، ادعا شده است: «ایران باید بدون تأخیر اطلاعات دقیقی در مورد میزان مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای تحت حفاظت در ایران را در اختیار آژانس قرار دهد و به آژانس تمام دسترسی‌های لازم برای تأیید این اطلاعات را اعطا کند.»

دیپلمات‌ها گفتند که این قطعنامه با ۱۹ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع تصویب شد. روسیه، چین و نیجر کشور‌هایی بودند که با آن مخالفت کردند.

منبع: رویترز

برچسب ها: شورای حکام ، قطعنامه ضدایرانی
خبرهای مرتبط
پاسخ به آژانس؛ بازنگری در رویکر‌های اساسی هسته‌ای
افشاگری المیادین از پیش‌نویس قطعنامه اروپایی علیه ایران
بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره گفت‌وگوی لاوروف و عراقچی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ روز جمعه در کاخ سفید با ممدانی دیدار می‌کند
سلاح‌های انفجاری در سال ۲۰۲۴ کودکان را به میزان بی‌سابقه‌ای کشته یا زخمی کرده‌اند؛ غزه بالاترین آمار
اذعان سفیر آمریکا: خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری معادل «تروریسم» است
ترامپ لایحه‌ای را برای انتشار پرونده‌های اپستین امضا کرد
آغاز صادرات سیمان ایران به افغانستان از مسیر ریلی
آغاز صادرات هفتگی سیمان به افغانستان از مسیر ریلی
قمار ترامپ: فروش F-۳۵ به بن‌سلمان، ریسک برای امنیت
دادگاه کیفری بین‌المللی: اسرائیل خواهان سلب صلاحیت دادستان ارشد است
عراق بعد از انتخابات؛ از صعود مقاومت در پارلمان تا جایگاه متزلزل السودانی
خبر بد برای اوکراین در کاخ سفید؛ کیت کلوگ احتمالا تا زمستان کنار می‌رود
آخرین اخبار
مجارستان: اتحادیه اروپا تأمین مالی «مافیای جنگ» اوکراین را متوقف کند
کالاس: هر طرح صلح اوکراین نیازمند همراهی کی‌یف و اروپاست
۴۲ زخمی در پی برخورد دو قطار در جمهوری چک
آمریکا فروش ۹۳ میلیون دلاری تسلیحات به هند را تصویب کرد
دیده‌بان حقوق بشر آوارگی فلسطینیان از اردوگاه‌های کرانه باختری را جنایت جنگی خواند
آغاز صادرات سیمان ایران به افغانستان از مسیر ریلی
افغانستان در صدر فهرست کشورهای با پایین‌ترین سطح کیفیت زندگی در جهان
اذعان سفیر آمریکا: خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری معادل «تروریسم» است
دعوت طالبان از سرمایه‌گذاران بین‌المللی در کنفرانس سه‌جانبه با ایران و ازبکستان
سئول از کره شمالی خواست پیشنهاد مذاکرات نظامی را بپذیرد
سلاح‌های انفجاری در سال ۲۰۲۴ کودکان را به میزان بی‌سابقه‌ای کشته یا زخمی کرده‌اند؛ غزه بالاترین آمار
آغاز صادرات هفتگی سیمان به افغانستان از مسیر ریلی
ترامپ روز جمعه در کاخ سفید با ممدانی دیدار می‌کند
دادگاه کیفری بین‌المللی: اسرائیل خواهان سلب صلاحیت دادستان ارشد است
عراق بعد از انتخابات؛ از صعود مقاومت در پارلمان تا جایگاه متزلزل السودانی
قمار ترامپ: فروش F-۳۵ به بن‌سلمان، ریسک برای امنیت
خبر بد برای اوکراین در کاخ سفید؛ کیت کلوگ احتمالا تا زمستان کنار می‌رود
ترامپ لایحه‌ای را برای انتشار پرونده‌های اپستین امضا کرد
پوتین به دنبال بی‌نیاز کردن روسیه از مدل‌های خارجی هوش مصنوعی
سازمان ملل هشدار داد که وضعیت غزه همچنان «بسیار وخیم» است
دبیرکل سازمان ملل بازدید نتانیاهو از جنوب سوریه را «نگران‌کننده» خواند
وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا از هیئت مدیره اپن‌ای‌آی استعفا کرد
ترامپ در پی درخواست بن سلمان به دنبال پایان جنگ در سودان است
روسیه: اقدامات اسرائیل در سوریه تهدیدی برای کل منطقه است
کشف سنگ قیمتی ۳۰۰ کیلویی در کاخ ریاست جمهوری ماداگاسکار
دمشق بازدید نتانیاهو از یک پایگاه نظامی در جنوب سوریه را محکوم کرد
زلنسکی دیدار با اردوغان را «پربار» خواند
حماس: حمله اسرائیل به اردوگاه آوارگان «قتل‌عام» و جنایت علیه بشریت است
حزب‌الله حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان در جنوب لبنان را محکوم کرد
بازدید وزیر صنعت و تجارت طالبان از نمایشگاه بین‌المللی پراگتی میدان در دهلی + فیلم