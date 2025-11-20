رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با خانواده شهید آروین محمدی از شهدای حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین، ضمن ابلاغ سلام مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور به این خانواده، مقام شهادت را عزتی جاودانه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اوحدی با حضور در منزل آروین محمدی از شهدای حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین و دیدار با خانواده معظم این شهید والامقام، افزود: حضور در منازل شهدا توفیقی بزرگ است و دریافتیم گویی تمامی شهیدان در مسیری الهی گام نهاده‌اند تا به سرمنزل مقصود که همانا شهادت است، برسند.

به گفته وی، آنگونه که متوجه شدیم، شهید آروین عزیز در شرایط حادثه، برای کمک به یکی از سربازان در مقابل زندان اوین اقدام می‌کند که خود نیز به مقام رفیع شهادت نائل می‌آید.

اوحدی با اشاره به سنت الهی در مرگ و زندگی انسان‌ها تصریح کرد: انسان زمان و لحظه مرگ خود را نمی‌داند و مرگ هیچ‌کس نه جلو می‌افتد و نه به تأخیر می‌افتد؛ آنچه می‌ماند عزتی است که خداوند به خانواده‌های شهدا عطا کرده است. امروز شما از مقام والای مادر شهید برخوردار شده‌اید و این افتخاری بزرگ است.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به آیه شریفه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا» گفت: هرگز گمان نکنید شهیدان از میان ما رفته‌اند؛ آنان زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند، فرزند شما به درجه‌ای رسید که به دست منفورترین دشمنان بشریت یعنی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و این عزت و افتخاری بزرگ برای خانواده و ملت ایران است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن بزرگداشت یاد و نام شهید آروین محمدی، بر استمرار رسیدگی به امور خانواده‌های معظم شهدا و تبیین جایگاه رفیع ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.

آروین محمدی متولد سال ۱۳۶۷ که برای پیگیری یک کار شخصی به زندان اوین رفته بود، در حمله موشکی رژیم صهیونیستی به ساختمان اداری زندان به شهادت رسید.

مادر شهید محمدی نیز در این دیدار با بیان ویژگی‌های اخلاقی و خاطراتی از آروین، گفت: آروین با روحیه‌ای مسئولیت‌پذیر، بسیار مهربان بود و همواره برای کمک به دیگران آمادگی داشت

منبع: بنیاد شهید

برچسب ها: رئیس بنیاد شهید ، جنگ ۱۲ روزه
اوحدی در دیدار خانواده «شهید متین صفاریان»:
شهدای دانش‌آموز چراغ هدایت آیندگان هستند
اوحدی در دیدار خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه هوافضا:
خدمت به خانواده شهدا، توفیق و وظیفه ماست
