سر کلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک مامور قلابی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سید امین موسوی بیان داشت: طی گشت‌زنی‌های هدفمند ماموران کلانتری ۱۶۱ در سطح حوزه استحفاظی ماموران به یک دستگاه خودروی پراید به همراه یک سرنشین که به طرز عجیبی رانندگی می‌کرده، مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر وی را با اجرای طرح مهار متوقف می‌کنند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: متهم در ابتدا خود را مامور پلیس معرفی کرده و با ارائه کارت شناسایی جعلی پلیس سعی در فریب تیم کلانتری داشته که بعد از شناسایی هویت اصلی‌اش، اقدام به تهدید ماموران پلیس کرده که ماموران با رعایت حقوق شهروندی وی را زمین‌گیر و دستگیر کردند.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: در بازرسی اولیه از خودروی وی سه حکم ماموریت جعلی، جلیقه پلیس، سلاح قلابی و ... کشف شد که به همراه متهم به کلانتری انتقال داده شدند.

وی افزود: طی بازجویی‌های فنی از متهم سوابق متعدد وی مشخص و سارق جهت سیر مراحل قانونی و به جرم غصب عنوان پلیس به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ موسوی به شهروندان توصیه نمود: در صورت مراجعه ماموران از هر ارگان دولتی حتما کارت شناسایی و حکم ماموریت وی را مشاهده نمایند و در صورت هرگونه ابهام مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس