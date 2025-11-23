سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: شیوع بیماری تب برفکی منجر به کاهش تولید و نوسان قیمت شیرخام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  محمد فربد سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: قیمت مصوب هرکیلو شیرخام حدود ۲۳ هزار تومان بود که طی دو ماه اخیر این رقم به مرز ۳۵ هزارتومان رسیده است.

به گفته وی، طی ۲ ماه اخیر افزایش ۵۲ درصدی قیمت شیرخام منجر به افزایش حدود ۳۰ درصدی محصولات لبنی شده است.

 فربد ادامه داد: شیوع بیماری تب برفکی در برخی واحدهای دامداری استان تهران سبب شده تا حدود ۶۰۰ تن افت تولید داشته باشند که در دوره اوج شیوع این بیماری ۳ هزارتن معادل ۱۰ درصد تولید کاهش داشتیم.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت:افزایش قیمت شیر خام ناشی از رشد قیمت علوفه و متاثر از افزایش هزینه خوراک دامداری هاست. البته صنایع لبنی مشکلی در تامین شیرخام مورد نیاز ندارند و مشکل اصلی افزایش هزینه های تولید برای دامداران و خسارت آنها از بیماری‌ تب برفکی است.

