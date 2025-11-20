شرایط جداسازی یارانه اعضای خانوار تغییر کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هدفمندسازی یارانهها از بازنگری و اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۹ آییننامه ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانهها مصوب سال ۱۳۸۹ خبر داد.
این اصلاحیه با استناد به ماده ۱۳ آییننامه اجرایی ماده ۷ و همچنین آییننامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی مصوب ۱۴۰۰ تدوین شده و اکنون برای اجرا به تمامی دستگاههای مرتبط ابلاغ شده است.
این بازنگری با هدف استانداردسازی فرآیندهای مربوط به جداسازی اعضا از سرپرست خانوار مطابق با قانون، ایجاد یکپارچگی و همخوانی اطلاعات هویتی میان دستگاههای اجرایی به ویژه منطبق با پایگاه داده سازمان ثبت احوال کشور، افزایش دقت در فرآیند شناسایی و تعیین خانوار، جلوگیری از ثبت درخواستهای غیرواقعی و همچنین بهبود نظام پرداخت یارانههای نقدی و معیشتی انجام گرفته و از لحظه ابلاغ، لازمالاجرا است.
بر اساس اصلاحیه جدید، تمامی درخواستهای مربوط به جداسازی اعضای خانوار از سرپرست، تنها زمانی قابل بررسی و اقدام خواهد بود که اطلاعات مربوط به تغییرات خانوار در سامانههای سازمان ثبتاحوال کشور به آدرس ncr.ir به طور کامل ثبت و تأیید شده باشد و پس از ثبت و تثبیت این اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به دهک بندی و ارزیابی وسع اقتصادی اقدام میکنند که به شرح زیر است:
در خصوص جداسازی اعضای خانوار بالای ۱۸ سال به دلیل ناسازگاری با سرپرست خانوار، تأکید شده است که انجام این فرآیند تنها با ارائه حکم معتبر از مراجع قضایی امکانپذیر خواهد بود و بدون وجود رأی قطعی دادگاه و ثبت در سامانه ncr.ir سازمان ثبت احوال کشور، هیچگونه اقدامی در خصوص اصلاح و یا ایجاد خانوار صورت نخواهد گرفت. پس از تشکیل یا اصلاح خانوار براساس مورد فوق و تطبیق اطلاعات قضایی با دادههای سازمان ثبتاحوال کشور، دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال خواهد شد.
در این بخشنامه در خصوص جداسازی اعضای خانواری که به دلیل خروج از قیمومیت، قصد تشکیل خانوار مستقل دارند نیز آمده است که این جداسازی تنها با ارائه حکم قطعی دادگاه و پس از احراز اعتبار حکم و ثبت تغییرات مربوطه در سیستم سازمان ثبتاحوال کشور امکان پذیر است؛ پس از طی این فرآیند و انجام جداسازی عضو، سازمان هدفمندسازی یارانهها براساس دهک بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، اقدام به واریز یارانه به حساب سرپرست جدید مینماید.
همچنین در این بخشنامه در مورد جداسازی اعضای خانوار بالای ۱۸ سال با استناد به وسع اقتصادی، سازوکار سختگیرانهتری پیشبینی شده است. در این حالت، عضو متقاضی واجد شرایط جداسازی، پس از ثبت اطلاعات خود در سامانه سازمان ثبت احوال کشور و بررسی تمکن مالی و سطح درآمد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید، خانوار مستقل معرفی میشود. در این حالت خانوار مستقل و خانوار اصلاح شده، پس از دهکبندی جدید بر پایه دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تعیین و پس از تأیید نهایی برای واریز یارانه به سازمان هدفمندسازی یارانهها ارسال میگردد.
طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانهها، اجرای صحیح فرایند جداسازی در تمام انواع آن منوط به ثبت و تایید اطلاعات هویتی در سامانه سازمان ثبتاحوال کشور است. همچنین انطباق دادهها با پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، تعیین دهک اقتصادی توسط وزارت تعاون و ثبت نهایی خانوار جدید نیز پس از مشخص شدن به سازمان هدفمندسازی یارانهها ارسال میشود و تا زمانی که این مراحل به صورت کامل طی و تأیید نشود، هیچ تغییری در وضعیت پرداخت یارانه اعضای خانوار اعمال نخواهد شد.
سازمان هدفمندسازی یارانهها تأکید کرده است که اصلاحیه جدید نقش مهمی در شفافسازی ساختار خانوار در نظام رفاهی کشور، کاهش درخواستهای غیرمستند جداسازی، ارتقای دقت در دهکبندی خانوارها و جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع یارانهای خواهد داشت.
منبع: سازمان هدفمندسازی یارانهها