تصمیم ارزشمند خانواده مرحوم ابوالفضل آرزو نوجوان ۱۷ ساله قمی جانی دوباره به بیماران نیازمند اهدای عضو بخشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناس واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قم از انجام یک اقدام ارزشمند اهدای عضو در استان خبر داد و گفت: با رضایت خانواده نوعدوست و ایثارگر شادروان ابوالفضل آرزو، اعضای حیاتی این نوجوان به بیماران نیازمند در لیست انتظار وزارت بهداشت و درمان اهدا شد.

ولی‌الله صمدی با اشاره به اینکه شادروان ابوالفضل آرزو، نوجوان ۱۷ ساله، به دنبال تصادف با موتور و خونریزی مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید بهشتی بستری بود افزود: با وجود تلاش‌های مستمر پزشکان و کادر درمان، وضعیت وی منجر به مرگ مغزی شد.

وی ادامه داد: پس از تأیید مرگ مغزی توسط پزشکان معتمد تأییدکننده مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی قم و با موافقت خانواده این نوجوان ایثارگر، اعضای حیاتی وی به چندین بیمار بدحال پیوند شد و به آنها زندگی دوباره بخشید.

صمدی ضمن تقدیر از تصمیم ارزشمند خانواده آرزو، این اقدام را نشانه‌ای از اوج انسانیت و نوعدوستی دانست و برای روح آن عزیز، رحمت الهی مسئلت کرد.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: اخبار سلامت ، اهدای عضو
تبادل نظر
