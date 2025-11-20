باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - قطر روز پنجشنبه سفر میدانی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به سرزمینهای اشغالی در جنوب سوریه را «نقض آشکار» حاکمیت سوریه و قوانین بینالمللی دانست.
در بیانیهای از سوی وزارت امور خارجه قطر آمده است که این سفر «تهدیدی خطرناک برای امنیت منطقهای» است و از جامعه بینالمللی خواسته شده است تا «اقدام فوری» برای وادار کردن اسرائیل به رعایت مشروعیت بینالمللی و قطعنامههای مربوطه سازمان ملل به ویژه توافقنامه جدایی ۱۹۷۴ و توقف حملات مکرر اسرائیل به خاک سوریه به منظور جلوگیری از تشدید بیشتر اوضاع انجام دهد.
این بیانیه بر «حمایت کامل قطر از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه» و همچنین آرمانهای مردم سوریه برای امنیت و ثبات تأکید کرد.
نتانیاهو به همراه وزیر جنگ، یسرائیل کاتز، فرمانده ارتش، ایال زمیر و وزیر امور خارجه، گیدئون ساعر، روز چهارشنبه از منطقه حائل اشغال شده توسط اسرائیل در جنوب سوریه بازدید میدانی کردند. دمشق این بازدید را «نامشروع» و «نقض شدید حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه» خواند.
وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد: «این بازدید نشان دهنده تلاش جدیدی برای تحمیل یک عمل انجام شده است که با قطعنامههای مربوطه شورای امنیت سازمان ملل مغایرت دارد و در چارچوب سیاستهای اشغالگران با هدف تثبیت تجاوز و ادامه نقض خاک سوریه قرار میگیرد.»
پس از سقوط بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴، اسرائیل با تصرف منطقه حائل غیرنظامی، اشغال ارتفاعات جولان سوریه را گسترش داد، اقدامی که ناقض توافقنامه عدم درگیری ۱۹۷۴ با سوریه بود.
منبع: آناتولی