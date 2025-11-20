شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات دریافت وام ازدواج ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وام ازدواج بانک‌ها یکی از مهم‌ترین تسهیلات نظام بانکی است که با هدف حمایت از جوانان در ابتدای مسیر زندگی مشترک ارائه می‌شود تا آنها با آسودگی خاطر روانه خانه بخت شوند؛ و نقش مهمی در کاهش فشار‌های زوجین است و از گذشته‌های دور مورد توجه خانواده‌ها قرار دارد.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است با اختلالاتی در سایت فرا بانک مواجه شده ومتقاضیان را بلاتکلیف گذاشته است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام و عرض ادب وقت بخیر شرایط ما در وام ازدواج بسیار نامساعد است. بیش از یک ماه است سایت را بستند و هیچ شعبه‌ای جوابگو نیست. بعد از چند ماه تعیین شعبه شدیم لطفا فکری به حال ما کنید؛ سایت فرابانک را باز کنید.

 

