باشگاه خبرنگاران جوان-مرتضی رحماننیا، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم با اشاره به انتشار برخی شایعات در رسانهها و شبکههای اجتماعی درباره تعطیلی مدارس در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده، تأکید کرد: هیچگونه دستورالعمل، ابلاغ یا بخشنامهای در این خصوص صادر نشده و اخبار منتشرشده فاقد اعتبار است.
معاون استاندار قم اعلام کرد که هرگونه اطلاعرسانی رسمی درباره تعطیلی احتمالی مدارس صرفاً از طریق استانداری قم، ادارهکل آموزشوپرورش و مراجع رسمی معتبر اعلام خواهد شد.
رحماننیا از شهروندان خواست اخبار مربوط به آموزشوپرورش و موضوعات اداری را تنها از منابع رسمی پیگیری کرده و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.
منبع:استانداری قم