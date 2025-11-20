معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم، هرگونه خبر مربوط به تعطیلی مدارس در هفته اول آذرماه را به‌طور کامل تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-مرتضی رحمان‌نیا، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم با اشاره به انتشار برخی شایعات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره تعطیلی مدارس در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده، تأکید کرد: هیچ‌گونه دستورالعمل، ابلاغ یا بخشنامه‌ای در این خصوص صادر نشده و اخبار منتشرشده فاقد اعتبار است.

معاون استاندار قم اعلام کرد که هرگونه اطلاع‌رسانی رسمی درباره تعطیلی احتمالی مدارس صرفاً از طریق استانداری قم، اداره‌کل آموزش‌وپرورش و مراجع رسمی معتبر اعلام خواهد شد.

رحمان‌نیا از شهروندان خواست اخبار مربوط به آموزش‌وپرورش و موضوعات اداری را تنها از منابع رسمی پیگیری کرده و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.

منبع:استانداری قم

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، تکذیب شایعه
