قطع واردات مواد اولیه داروهای مسکن از افغانستان؛ وزیر بهداشت: درمان و جراحی در ایران با اختلال جدی مواجه شده است

وزیر بهداشت ایران با اشاره به توقف ارسال مواد اولیه تولید داروهای مسکن از افغانستان، از اختلال در روند درمان بیماران و انجام جراحی‌ها خبر داد و بر لزوم تصویب قانون برای کشت کنترل‌شده گیاهان دارویی در داخل کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شامگاه چهارشنبه ۲۸ آبان در نشست مجمع نمایندگان استان کرمان، از اختلال جدی در روند درمان بیماران و انجام جراحی‌ها به دلیل قطع واردات مواد اولیه تولید داروهای مسکن از افغانستان خبر داد.

وی با بیان اینکه مواد اولیه داروهای حیاتی مانند مورفین و پتیدین در گذشته از افغانستان تأمین می‌شد، اعلام کرد: «اگر این داروها در دسترس نباشند، بسیاری از خدمات پزشکی و جراحی‌ها امکان اجرا نخواهند داشت.»

وزیر بهداشت علت این مشکل را تصمیم حکومت طالبان در افغانستان برای ممنوعیت انتقال مواد مخدر عنوان کرد و گفت: مقامات افغانستان رسماً از توقف جابجایی این مواد خبر داده‌اند.

ظفرقندی با تأکید بر لزوم رفع این بحران، خواستار تصویب قانونی برای کشت کنترل‌شده و قانونی گیاهان مرتبط با تولید داروهای مسکن در داخل کشور شد و افزود: «این اقدام باید تحت نظارت دقیق و مدیریت کامل انجام شود تا صرفاً در خدمت اهداف درمانی و پزشکی قرار گیرد.»

گفتنی است طالبان پس از بازگشت به قدرت، در آوریل ۲۰۲۲ کشت خشخاش و تولید تریاک را ممنوع اعلام کردند. بر اساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC)، سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان از ۲۳۳ هزار هکتار در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۰ هزار هکتار در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و تولید تریاک نیز بیش از ۳۰ درصد افت کرده است.

برچسب ها: مبارزه با مواد مخدر ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، مواد مخدر سنتی
