با دستور مقام قضایی کافه متخلفی که اقدام به هنجارشکنی و ترویج بی‌بند و باری نموده بود پلمب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -مهدی علی‌بابایی،دبیر اجرایی قرارگاه ۱۹ دی قم در گفتگو با خبرنگاران گفت: در ادامه رصد فعالیت کافی‌شاپ‌ها در استان قم، تیم‌های ویژه نظارت و بازرسی در تاریخ ۲۸ آبان‌ماه، از تعداد ۱۵ کافی‌شاپ در محدوده خیابان زنبیل آباد بازرسی کردند.

وی افزود: در همین راستا و با دستور مقام قضایی واحد متخلفی که اقدام به هنجارشکنی و ترویج بی‌بند و باری نموده بود پلمب و برای مابقی اخطار کتبی صادر شد.

دبیر اجرایی قرارگاه ۱۹ دی قم ادامه داد: از عموم مردم درخواست می‌شود، گزارش تخلفات این صنوف را به سامانه سجاد ارسال نمایند.

