به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، مراسم عزاداری ویژه بانوان از سوی مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) صبح جمعه ۳۰ آبان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -مراسم عزاداری ایام فاطمیه ویژه بانوان، به همت مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) در شبستان حضرت زهرا(س) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد. این مراسم روز جمعه ۳۰ آبان از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح با حضور جمعی از بانوان برگزار می‌شود.  

در این آیین، حجت‌الاسلام صفر فلاحی، مدیر حرم مطهر، به ایراد سخن خواهد پرداخت و پس از آن داود منافی‌پور، دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع)، گزارشی از فعالیت‌های این مجمع ارائه می‌کند.  

همچنین جمعی از شعرای آئینی کشور از جمله سید حمیدرضا برقعی، محمدجواد زمانی، هادی جانفدا، احمد بابایی، محمود حبیبی، قاسم صرافان و محمد رسولی به اجرای برنامه‌های شعرخوانی خواهند پرداخت. در پایان مراسم نیز حاج نریمان پناهی به مرثیه‌سرایی می‌پردازد.  

برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه ویژه بانوان در حرم حضرت معصومه(س)

برچسب ها: حرم حضرت معصومه (س) ، شهادت حضرت زهرا(س)
خبرهای مرتبط
سوگواره حدیث غربت در قم برپا شد
برگزاری یادواره سرلشکر شهیدزین الدین، سرداران و ۶۱۲۸ شهید استان قم
تشییع پیکر هفت شهید گمنام در قم همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا(س)
اختصاص سه رام قطار فوق‌العاده به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) در مسیر تهران – قم
تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب «تب ناتمام» در قم رونمایی شد
تعطیلی سطوح عالی و خارج حوزه در ایام تبلیغی فاطمیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صنعت چوب قم در سایه خام فروشی؛ از کمبود نقدینگی تا غفلت در برندسازی
اختصاص سه رام قطار فوق‌العاده به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) در مسیر تهران – قم
قم الگوی محله‌محوری در فعالیت‌های بسیج کشور است
دانش آموزان فوتسالیست قمی بر سکوی پنجم جهان ایستادند
تمرکز اجلاس منطقه‌ای بر عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت پروژه‌های مدرسه‌سازی
مرگ زندگی بخش نوجوان ۱۷ ساله قمی
تکذیب شایعه تعطیلی مدارس قم در هفته اول آذرماه
برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه ویژه بانوان در حرم حضرت معصومه(س)
پلمب کافی شاپ مروج بی‌بند و باری در قم
آخرین اخبار
برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه ویژه بانوان در حرم حضرت معصومه(س)
پلمب کافی شاپ مروج بی‌بند و باری در قم
تکذیب شایعه تعطیلی مدارس قم در هفته اول آذرماه
مرگ زندگی بخش نوجوان ۱۷ ساله قمی
تمرکز اجلاس منطقه‌ای بر عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت پروژه‌های مدرسه‌سازی
دانش آموزان فوتسالیست قمی بر سکوی پنجم جهان ایستادند
قم الگوی محله‌محوری در فعالیت‌های بسیج کشور است
اختصاص سه رام قطار فوق‌العاده به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) در مسیر تهران – قم
صنعت چوب قم در سایه خام فروشی؛ از کمبود نقدینگی تا غفلت در برندسازی