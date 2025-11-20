باشگاه خبرنگاران جوان -مراسم عزاداری ایام فاطمیه ویژه بانوان، به همت مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) در شبستان حضرت زهرا(س) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد. این مراسم روز جمعه ۳۰ آبان از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح با حضور جمعی از بانوان برگزار می‌شود.

در این آیین، حجت‌الاسلام صفر فلاحی، مدیر حرم مطهر، به ایراد سخن خواهد پرداخت و پس از آن داود منافی‌پور، دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع)، گزارشی از فعالیت‌های این مجمع ارائه می‌کند.

همچنین جمعی از شعرای آئینی کشور از جمله سید حمیدرضا برقعی، محمدجواد زمانی، هادی جانفدا، احمد بابایی، محمود حبیبی، قاسم صرافان و محمد رسولی به اجرای برنامه‌های شعرخوانی خواهند پرداخت. در پایان مراسم نیز حاج نریمان پناهی به مرثیه‌سرایی می‌پردازد.