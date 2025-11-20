وزیر امور خارجه کشورمان گفت: پس از انجام اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در شورای امنیت، تفاهم قاهره عملا دیگر مبنایی در روابط ایران و آژانس در حوزه پادمان نبود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، در واکنش به اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی و آمریکا در ارائه قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با فشار این ۴ کشور و علیرغم رای مخالف و ممتنع ۱۵ عضو به تصویب رسید، گفت: این کشورها با این اقدام خود و بی‌توجهی به تعاملات و حسن نیت ایران، اعتبار و استقلال آژانس را خدشه‌دار کرده و  موجب اخلال در روند تعاملات و همکاری‌های آژانس و ایران می‌شوند.

عراقچی افزود: هرچند پس از انجام اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت، تفاهم قاهره عملا دیگر مبنایی در روابط ایران و آژانس در حوزه پادمان نبود، اما امروز طی نامه رسمی به مدیرکل آژانس اعلام شد که این تفاهم دیگر معتبر نبوده و خاتمه یافته تلقی می‌شود.

منبع: وزارت خارجه

برچسب ها: قطعنامه ضد ایرانی ، آژانس انرژی اتمی
خبرهای مرتبط
ایران: پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی کانادا کاملاً سیاسی و مخرب است
هشدار تهران به شورای حکام + فیلم
پاسخ به آژانس؛ بازنگری در رویکر‌های اساسی هسته‌ای
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۲۹ آبان
فقط دو استان طرح پزشک خانواده را اجرا کردند
پزشکیان وارد قزوین شد
سرلشکر موسوی: بسیج آماده پاسخ به نیاز‌های کشور در همه حوزه‌ها است
عراقچی: جان‌فشانی‌های بسیجیان، زمینه‌ساز افتخار و سربلندی کشور عزیزمان بوده است
خضریان: بانک آینده ۳۵۰ همت به بانک مرکزی بدهکار بود/ نجابت: انحلال بانک آینده با ایجاد سپر حفاظتی برای سپرده‌گذاران
امنیت پایدار و مدیریت اطلاعات ۲ رکن اساسی پیشرفت ملی است
وزیر دفاع: سرریز دانش خود را در اختیار بخش غیرنظامی قرار می‌دهیم
عارف: ارتباطات علمی بین‌المللی برای کشور حیاتی است/ ضرورت آموزش هوش مصنوعی از مدارس
آخرین اخبار
عارف: ارتباطات علمی بین‌المللی برای کشور حیاتی است/ ضرورت آموزش هوش مصنوعی از مدارس
خضریان: بانک آینده ۳۵۰ همت به بانک مرکزی بدهکار بود/ نجابت: انحلال بانک آینده با ایجاد سپر حفاظتی برای سپرده‌گذاران
وزیر دفاع: سرریز دانش خود را در اختیار بخش غیرنظامی قرار می‌دهیم
امنیت پایدار و مدیریت اطلاعات ۲ رکن اساسی پیشرفت ملی است
سرلشکر موسوی: بسیج آماده پاسخ به نیاز‌های کشور در همه حوزه‌ها است
عراقچی: جان‌فشانی‌های بسیجیان، زمینه‌ساز افتخار و سربلندی کشور عزیزمان بوده است
پزشکیان وارد قزوین شد
فقط دو استان طرح پزشک خانواده را اجرا کردند
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۲۹ آبان
ایران: پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی کانادا کاملاً سیاسی و مخرب است
ایران: فشار‌های غرب، شورای حکام آژانس را به سیاسی‌کاری کشانده است
سفیر ایران: از بازسازی زیرساخت‌های سوریه پشتیبانی می‌کنیم
عارف: تفکرات خانواده شانگهای به ایران نزدیک است
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب درپی درگذشت فرزند حجت‌الاسلام صدیقی
محکومیت شدید تجاوز تروریستی رژیم صهیونیستی علیه لبنان
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و برزیل
پزشکیان: جلوگیری از افزایش پرداختی مردم در درمان، خط قرمز ماست
عراقچی: توافق برای صفرشدن غنی سازی هسته‌ای را خیانت می‌دانیم