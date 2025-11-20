باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اواخر امروز با مقامات ارشد پنتاگون در کی‌یف دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دیدار درست زمانی برگزار می‌شود که جزئیات طرح آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین منتشر شده است.

طبق گزارش‌ها، مقامات آمریکایی و روسی پیش‌نویس طرح جدیدی را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تهیه کرده‌اند. جزئیات کامل این طرح مشخص نیست، اما گمان می‌رود اصول کلیدی این توافق ۲۸ ماده‌ای که اولین بار توسط آکسیوس، فایننشال تایمز و نیویورک تایمز گزارش شد، شامل درخواست از اوکراین برای واگذاری بقیه منطقه دونباس به روسیه، کاهش نیرو‌های مسلح اوکراین به نصف و کاهش یا کنار گذاشتن کامل انواع خاصی از سلاح‌ها، به ویژه موشک‌های دوربرد باشد.این به معنای آن است که اوکراین به صورت داوطلبانه، بخشی از خاک خود را که هنوز به تصرف روسیه درنیامده، به این کشور واگذار کند.

همچنین انتظار می‌رود که کی‌یف با کاهش یا توقف کمک‌های نظامی آمریکا موافقت کند و هرگونه استقرار نیرو‌های غربی در اوکراین طبق این طرح ممنوع خواهد شد.

طبق گزارش‌ها، این توافق در زمینه سیاست‌های فرهنگی، اوکراین را ملزم می‌کند که زبان روسی را به عنوان یک زبان رسمی دولتی به رسمیت بشناسد و به کلیسای ارتدکس روسیه جایگاه رسمی اعطا کند.

پیش‌بینی شده که این طرح برای متحدان اروپایی اوکراین غیرقابل قبول باشد. این کشور‌ها مدت‌هاست اصرار دارند که با توجه به پیامد‌های گسترده‌تر این توافق برای امنیت قاره اروپا، باید نقشی در مذاکرات صلح به آنها داده شود.

طبق گزارش‌ها، این طرح توسط مقامات روسی و آمریکایی، از جمله «کریل دیمیتریف» رئیس بانفوذ صندوق ثروت ملی روسیه تهیه شده است که در مذاکرات قبلی در مورد اوکراین مشارکت داشته و گفته می‌شود با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید در ارتباط است.

منبع: گاردین