مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان از آغاز پویش «روستای آباد، گلستان آباد» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - حسین ایزدپناه گفت: هدف از این پویش، استفاده کارآمدتر از منابع مالی دهیاریها و هدایت اعتبارات به سمت اقدامات عمرانی و توسعهای در روستاهاست.
وی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای اجرای حداقل یک طرح عمرانی یا خدماتی در هر روستا افزود: دهیاریها موظفند با شناسایی نیازها، تعیین اولویتها و تعریف طرحهای کاربردی، نسبت به اجرای یک طرح قابل افتتاح در دهه مبارک فجر اقدام نمایند.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان تأکید کرد: دهیاران محترم برای مستندسازی دقیق فعالیتها میتوانند پیش از شروع طرح و پس از پایان عملیات اجرایی، عکس تهیه کرده و علاوه بر انتشار در میان اهالی روستا و رسانههای محلی، آن را با ما به اشتراک بگذارند.