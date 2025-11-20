انیمیشن سینمایی «افسانه بازگشت پهلوان» بازآفرینی یکی از داستان‌های شاخص شاهنامه فردوسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - انیمیشن سینمایی «افسانه بازگشت پهلوان» بازآفرینی یکی از داستان‌های شاخص شاهنامه فردوسی که روایتی از رشادت، غرور ایرانی و نبرد با دیوان است. در این حکایت پرهیجان، کیکاووس با وعده صلح دیوان فریب می‌خورد و همراه سپاهش در دام طلسم زرمان دیو گرفتار می‌شود. اما این پایان کار نیست.

رستم، سیاوش، توس، گیو و پهلوانان نامدار ایران راهی سرزمین دیوان می‌شوند تا با شجاعت و تدبیر، اسیران را آزاد کنند و غرور ایران‌زمین را زنده نگاه دارند. اثری برای نوجوانان و خانواده‌ها که یادآور شکوه اسطوره‌های ایرانی و قدرت روایت‌های حماسی است.

تاریخ انتشار جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۸:۱۰ صبح خواهد بود که تیزر آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

