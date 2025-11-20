سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدام اخیر نخست‌وزیر و تعداد دیگری از سرکردگان رژیم اشغالگر صهیونیستی در ورود غیرقانونی به خاک سوریه را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدام اخیر نخست‌وزیر و تعداد دیگری از سرکردگان رژیم اشغالگر صهیونیستی در ورود غیرقانونی به خاک سوریه را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای تداوم جنگ‌افروزی و سیطره‌جویی رژیم صهیونیستی برای صلح و امنیت منطقه هشدار داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه این تردد مجرمانه که در امتداد تجاوزات مکرر هوایی و زمینی به سوریه و اشغال بخش مهمی از جنوب این کشور صورت گرفته است را اقدامی تحریک‌آمیز برای تثبیت و گسترش دامنه اشغالگری در جنوب سوریه دانست و  بر مسئولیت جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل برای وادار کردن رژیم اشغالگر به خروج از کلیه مناطق اشغال ‌شده در منطقه جولان و‌جنوب سوریه تاکید کرد.

