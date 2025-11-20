باشگاه خبرنگاران جوان _ سید جواد حسینی روز پنجشنبه در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت و خانواده اسفراین اظهار کرد: این مراکز با ارایه خدمات مشاورهای و روانشناختی نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی افراد و پیشگیری از مشکلات روانی ایفا میکنند.
وی افزود: ۵۵۰ متخصص روانشناسی نیز با خط ۱۴۸۰ خدمات رایگان سلامت روان به جامعه هدف ارایه میدهند.
اسفراین پایلوت طرح «سلامت محله محور»
حسینی در خصوص اجرای طرح «سلامت محله محور» اظهار داشت: این طرح با هدف شناسایی وضعیت اجتماعی محله، استعدادیابی افراد، توانمندسازی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اجرا می شود و اسفراین به عنوان اولین شهرستان استان برای این طرح انتخاب شده است.
رییس سازمان بهزیستی افزود: برنامههای این طرح شامل غربالگری دانشآموزان ۱۳ تا ۱۹ سال، آموزشهای فنی و حرفهای متناسب با استعدادهای افراد و ایجاد پاتوق مهر برای سالمندان است.
حسینی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با همکاری وزارت آموزش و پرورش و در ساعات غیردرسی خواهد بود.
رییس سازمان بهزیستی کشور خانواده را بهترین ظرفیت برای کاهش آسیب های اجتماعی دانست و گفت: ازدواج از راههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است و در همین راستا ۵۰ درصد از ازدواجهای سال ۱۴۰۴ جامعه هدف در اسفراین با تامین جهیزیه حمایت خواهند شد.
وی خاطرنشان ادامه داد: همچنین تمامی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری ۲ شهرستان اسفراین و بام و صفیآباد زیرپوشش بیمه رایگان قرار خواهند گرفت و ۵۰ نفر از آنان برای ارتقای اشتغال به تجهیزات مدرن خیاطی و آموزشهای مرتبط مجهز خواهند شد.
حسینی تصریح کرد: تمامی اقدامات با هدف توانمندسازی جامعه هدف، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و افزایش تابآوری اجتماعی در اسفراین انجام میشود و تعهد کامل برای اجرای برنامهها وجود دارد.
منبع ایرنا