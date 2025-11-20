طب سنتی شربتی را برای تقویت معده معرفی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این ویدیو محسن باغبانی، متخصص طب ایرانی در مورد طرز تهیه شربت انار پونه و شربت انار نعنا به عنوان یکی از بهترین شربت‌های تقویت معده و کمک به رفع سکسکه و اسهال صحبت می‌کند که آن را مشاهده می‌کنید.

