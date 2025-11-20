باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - آیین نکوداشت چهلمین روز درگذشت زندهیاد استاد محمد کاسبی با حضور پیمان جبلی رئیس رسانه ملی، وحید جلیلی قائم مقام رئیس سازمان صداوسیما در امور فرهنگی، محسن برمهانی معاون سیما، جمشید مشایخی، بیژن بنفشهخواه، محمدحسین لطیفی، سید جواد هاشمی، خانواده مرحوم کاسبی، اهالی فرهنگ و هنر و جمعی از مردم در مسجد بلال سازمان صداوسیما برگزار شد.
مرحوم محمد کاسبی طی بیش از چهار دهه فعالیت هنری، با بازی در مجموعههای دیدنی چون «مریم مقدس»، «دلبر آهنی»، «معما»، «خوش رکاب»، «اُ مثبت»، «کاکتوس»، «روح مهربان»، «خوش غیرت»، «پای پیاده»، «صاحبدلان»، «تا صبح»، «حانیه»، «سرنوشت»، «سه در چهار»، «لطفا دور نزنیم»، «زن بابا»، «خوش نشین ها»، «سه دونگ سه دونگ»، «فراموشی»، «خوب بد زشت»، «همسفر خورشید»، «بچه مهندس»، «سرّ دلبران» و «دادستان» علاوه بر آثار سینمایی و تلویزیونی متعدد، به یکی از چهرههای ماندگار و محبوب هنر کشور تبدیل شده بود. نقشآفرینیهای صادقانه، اخلاق حرفهای و نگاه متعهدانه او به هنر، خاطرهای ماندگار از این هنرمند در ذهن مردم بر جای گذاشت.
رئیس رسانه ملی درباره ویژگیهای شخصیتی مرحوم کاسبی گفت: مرحوم کاسبی یک الگوی هنرمند تراز برای جامعه هنری کشور است؛ فردی که بالاترین سطوح کارشناسی و هنر را طی کرد. ایشان علاوهبر هنر قابل تحسینی که در حوزه بازیگری داشت، صاحبنظر و صاحب ایده در حوزه هنر بود. زمانی که ما در محضر ایشان بودیم، از عمق نظری ایشان در مقوله فرهنگ و هنر استفاده میکردیم.
جبلی ادامه داد: علاوهبر آن، مرحوم کاسبی هنرمندی بود که به باورها، اعتقادات و نگرشهای خود معتقد بود و حضور در عرصه هنر باعث نمیشد خودش را سانسور یا دیدگاهاش را مخفی کند؛ به ویژه باورهای اعتقادی و ارزشیای که با فرهنگ اصیل ما همخوانی دارد و ایشان همواره اصرار به بیان این دیدگاهها داشت. امیدواریم بیشتر بتوانیم در زمان حیات این عزیزان از حضورشان استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ما تا آخرین روزهای حیات مرحوم کاسبی به ایشان پیشنهاد کار و حضور در کارهای نمایشی را میدادیم. آخرین گفتوگوی من با ایشان حدود یکی دو هفته قبل از درگذشت ایشان بود. با این حال، شرایط جسمانی ایشان اجازه حضور را نمیداد، ولی باید امثال آقای کاسبی الگو برای برنامهسازان، هنرمندان و کارگردانان باشند، تا این پیشکسوتان را در کنار نسل جوان قرار بدهند، که هم میراث هنر فاخر به نسلهای بعد منتقل شود، هم اخلاق و مرام و منش این عزیزان به یک الگو تبدیل شود.