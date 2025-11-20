نخست وزیر انگلیس زمستان امسال در سفری نادر به چین خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس، در پایان ماه ژانویه میلادی (بهمن ماه) به چین سفر خواهد کرد. این اولین سفر یک نخست وزیر انگلیس به پکن در هفت سال گذشته خواهد بود. 

دولت استارمر، بهبود روابط با پکن را در اولویت قرار داده است، زیرا به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی برای عمل به وعده انتخاباتی خود مبنی بر ارتقاء زیرساخت‌ها و رشد اقتصاد است.

ترزا می، نخست وزیر سابق انگلیس آخرین نخست وزیر این کشور بود که در سال ۲۰۱۸ از چین بازدید کرد، اما روابط لندن با پکن در دوران دولت‌های محافظه‌کار بعدی به دلیل درگیری بر سر حقوق بشر، هنگ کنگ و ادعا‌های جاسوسی چین تیره شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: کی‌یر استارمر ، ترزا می ، چین
خبرهای مرتبط
بی‌بی‌سی: آماده مقابله با شکایت ترامپ هستیم
انگلیس ۱۳ کارخانه تسلیحاتی جدید می‌سازد
ناتوانی انگلیس در استفاده از ناو هواپیمابر پرینس آو ولز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرد
ترامپ روز جمعه در کاخ سفید با ممدانی دیدار می‌کند
اذعان سفیر آمریکا: خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری معادل «تروریسم» است
آغاز صادرات سیمان ایران به افغانستان از مسیر ریلی
سلاح‌های انفجاری در سال ۲۰۲۴ کودکان را به میزان بی‌سابقه‌ای کشته یا زخمی کرده‌اند؛ غزه بالاترین آمار
اهدای عضو مهاجر افغانستانی جان ۷ نفر را نجات داد
آمریکا فروش ۹۳ میلیون دلاری تسلیحات به هند را تصویب کرد
۴۲ زخمی در پی برخورد دو قطار در جمهوری چک
دادگاه کیفری بین‌المللی: اسرائیل خواهان سلب صلاحیت دادستان ارشد است
ترامپ لایحه‌ای را برای انتشار پرونده‌های اپستین امضا کرد
آخرین اخبار
دیدار زلنسکی با مقامات پنتاگون همزمان با انتشار طرح آمریکا برای پایان جنگ
قطع واردات مواد اولیه داروهای مسکن از افغانستان؛ وزیر بهداشت: درمان و جراحی در ایران با اختلال جدی مواجه شده است
قطر سفر نتانیاهو به جنوب سوریه را محکوم کرد
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرد
مجارستان: اتحادیه اروپا تأمین مالی «مافیای جنگ» اوکراین را متوقف کند
کالاس: هر طرح صلح اوکراین نیازمند همراهی کی‌یف و اروپاست
۴۲ زخمی در پی برخورد دو قطار در جمهوری چک
آمریکا فروش ۹۳ میلیون دلاری تسلیحات به هند را تصویب کرد
دیده‌بان حقوق بشر آوارگی فلسطینیان از اردوگاه‌های کرانه باختری را جنایت جنگی خواند
آغاز صادرات سیمان ایران به افغانستان از مسیر ریلی
افغانستان در صدر فهرست کشورهای با پایین‌ترین سطح کیفیت زندگی در جهان
اذعان سفیر آمریکا: خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری معادل «تروریسم» است
دعوت طالبان از سرمایه‌گذاران بین‌المللی در کنفرانس سه‌جانبه با ایران و ازبکستان
سئول از کره شمالی خواست پیشنهاد مذاکرات نظامی را بپذیرد
سلاح‌های انفجاری در سال ۲۰۲۴ کودکان را به میزان بی‌سابقه‌ای کشته یا زخمی کرده‌اند؛ غزه بالاترین آمار
اهدای عضو مهاجر افغانستانی جان ۷ نفر را نجات داد
ترامپ روز جمعه در کاخ سفید با ممدانی دیدار می‌کند
دادگاه کیفری بین‌المللی: اسرائیل خواهان سلب صلاحیت دادستان ارشد است
عراق بعد از انتخابات؛ از صعود مقاومت در پارلمان تا جایگاه متزلزل السودانی
قمار ترامپ: فروش F-۳۵ به بن‌سلمان، ریسک برای امنیت
خبر بد برای اوکراین در کاخ سفید؛ کیت کلوگ احتمالا تا زمستان کنار می‌رود
ترامپ لایحه‌ای را برای انتشار پرونده‌های اپستین امضا کرد
پوتین به دنبال بی‌نیاز کردن روسیه از مدل‌های خارجی هوش مصنوعی
سازمان ملل هشدار داد که وضعیت غزه همچنان «بسیار وخیم» است
دبیرکل سازمان ملل بازدید نتانیاهو از جنوب سوریه را «نگران‌کننده» خواند
وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا از هیئت مدیره اپن‌ای‌آی استعفا کرد
ترامپ در پی درخواست بن سلمان به دنبال پایان جنگ در سودان است
روسیه: اقدامات اسرائیل در سوریه تهدیدی برای کل منطقه است
کشف سنگ قیمتی ۳۰۰ کیلویی در کاخ ریاست جمهوری ماداگاسکار
دمشق بازدید نتانیاهو از یک پایگاه نظامی در جنوب سوریه را محکوم کرد