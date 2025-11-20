نخست وزیر انگلیس زمستان امسال در سفری نادر به چین خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس، در پایان ماه ژانویه میلادی (بهمن ماه) به چین سفر خواهد کرد. این اولین سفر یک نخست وزیر انگلیس به پکن در هفت سال گذشته خواهد بود.

دولت استارمر، بهبود روابط با پکن را در اولویت قرار داده است، زیرا به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی برای عمل به وعده انتخاباتی خود مبنی بر ارتقاء زیرساخت‌ها و رشد اقتصاد است.

ترزا می، نخست وزیر سابق انگلیس آخرین نخست وزیر این کشور بود که در سال ۲۰۱۸ از چین بازدید کرد، اما روابط لندن با پکن در دوران دولت‌های محافظه‌کار بعدی به دلیل درگیری بر سر حقوق بشر، هنگ کنگ و ادعا‌های جاسوسی چین تیره شد.

منبع: رویترز