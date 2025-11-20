باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم استقبال باشکوه وداع وتشییع پیکر شهید والامقام جانباز شیمیایی دوران دفاع مقدس "حاج علی فتح آبادی"باحضور مردم ولایتمدارو شهیدپرور نیشابور وفرماندهان ارشد انتظامی و نظامی و نمایندگان مردم نیشابور بزرگ درمجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین شهرستانی زیر چتر امنیت مجاهدان فی سبیل الله برگزار گردید.

این شهید والامقام، جانباز سرافراز ۷۰ درصد شیمیایی دفاع مقدس بود که پس از سال‌ها تحمل رنج و درد ناشی از جراحات شیمیایی، به همرزمان شهیدش پیوست و امروز پنجشنبه ۱۴۰۴/۸/۲۹ در گلزار شهدای بهشت فضل نیشابور آرام گرفت.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

