معاون روابط عمومی سپاه گفت: فرض ما این است که هر لحظه ممکن است جنگ شود و ما جز این فکر نمی‌کنیم. ما به‌عنوان نیرو‌های مسلح باید بدبینانه فکر کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار نائینی سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز پنجشنبه در رویداد «پیشگامان رهایی» در دانشگاه تهران گفت: دشمنان با برآورد‌هایی که انجام داده بودند، مطمئن بودند که این جنگ حتماً به نتیجه میرسد. معمولاً وقتی دشمن از نتیجه جنگ اطمینان دارد، هدف‌های اصلی‌اش را آشکارا بیان می‌کند. در اینجا هم همین اتفاق افتاد.

وی افزود: هر جنگی یک طرح عملیات و یک راهبرد عملیاتی دارد. راهبرد عملیاتی این جنگ چه بود؟ گفته بودند با یک ضربه قوی و سریع به رأس فرماندهی جنگ در ایران، توان جنگیدنِ لحظه‌ای ایران را از کار می‌اندازیم. رأس فرماندهی را چه کسانی می‌دانستند؟ چهار نفر: سردار رشید، سردار باقری، سردار سلامی و سردار حاجی‌زاده. می‌گفتند این چهار نفر هستند که می‌توانند فرمان جنگ بدهند؛ بنابراین اگر این چهار نفر را بزنیم، کشور از نظر نظامی فلج می‌شود، فروپاشی دفاعی رخ می‌دهد و می‌توان جنگ را به داخل ایران کشاند.

سردار نائینی تصریح کرد: برآوردشان این بود که وقتی ساختار دفاعی فرو بریزد، جامعه پیام شورش را دریافت می‌کند و آغاز شورش خیابانی با عملیات تروریستی، سرریز شدن ضدانقلاب از مرز‌ها و سرپل گرفتن آنها تکمیل خواهد شد. آقا فرمودند در ۱۴۰۱ طرح دشمن «کامل» بود، اما محاسبه‌شان غلط بود. واقعاً همه چیز را در اینجا دیده و برای آن حساب کرده بودند. جنگ ۱۲ روزه پیچیده‌ترین جنگ جهانی بود، همه جوانب را بررسی کرده بودند؛ اما یک چیز را نتوانستند محاسبه کنند: مؤلفه‌های اقتدار ما.

سردار نائینی در ادامه، مهم‌ترین خطای محاسباتی دشمن را چنین تشریح کرد: مهم‌ترین محاسبه غلطشان این بود که تصور می‌کردند قدرت نظام جمهوری اسلامی متکی به ساختار‌های امنیتی و دفاعی است. همان اشتباهی که در جنگ هشت‌ساله داشتند. آن زمان هم گفتند انقلاب شده، بازدارندگی ارتش تضعیف شده، سپاه پاسداران هنوز قدرت دفاعی ندارد، بسیج هم هنوز تشکیل نشده است. پس راحت میشود تمام کرد.

وی خاطرنشان کرد: دشمن هیچ‌گاه نتوانسته قدرت واقعی نظام را محاسبه کند؛ قدرتی که مردم هستند، قدرت نرم است. این بخش در دستگاه محاسباتی دشمن وجود ندارد.

سخنگوی سپاه عنوان کرد: یک برآوردشان این بود که پس از حذف فرماندهان، بازیابی توان نظامی ایران سریع شکل نمی‌گیرد و حداقل یک هفته طول می‌کشد تا بتوانند یک موج عملیات مانند «وعده صادق ۲» انجام دهند. براوردشان این بود. خطای دشمن تحلیل غلط از ماهیت قدرت در ایران است.

وی با طرح این سوال که «این ادراک نادرست از کجا می‌آید؟» پاسخ داد: از محاسبات صرفاً مادیِ دشمن. یعنی توانایی‌های فیزیکی را کنار هم می‌گذارد، قدرت خودش را هم در برابر آن می‌سنجد و با این تفکر که در مقابل ایران دو قدرت هسته‌ای دنیا و همه ظرفیت‌های همگرا و متحد اروپایی و منطقه‌ای هستند.

سردار نائینی ادامه داد: وقتی توان رزم را بر اساس همان محاسبات اشتباه می‌سنجند، نتیجه‌اش هم معلوم است. به چه نتیجه‌ای می‌رسند؟ به فرضِ “ایران ضعیف”. اما این ایرانِ ضعیف را چه کسی ساخته؟ جنگ شناختی، جنگ ادراکی. دائما این تصویر را ساخته و دائماً در ذهن‌ها دمیده است؛ تا جایی که در دو سال اخیر بعد از طوفان الاقصی، بخشی از جوانان ما هم آن را باور کردند.

وی افزود: دشمن خودش قربانی همین جنگ شناختی شد. همان ایرانِ ضعیفی را که خودش ساخته بود، خودش باور کرد و بر اساس همان تصویر غلط، عملیات طراحی کرد. در مقابل، در جنگ ۱۲ روزه، جهان «ایران قوی» را باور کرد. مشخص شد قدرت موشکی ما واقعی و بازدارنده است. آمریکایی‌ها فهمیدند مقابله با موشک‌های بالستیک ایران کار ساده‌ای نیست. همین جنگ باعث شد انگیزه ایران برای قوی‌تر شدن بیشتر شود.

سخنگوی سپاه ادامه داد: قدرت نظامی بومی شده ایران بنا به اذعان مراکز فکری غربی در این جنگ، رژیم صهیونیستی را زمین‌گیر کرد. این جنگ، صرفاً یک نبرد نظامی نبود؛ جنگی در ابعاد مختلف بود و یک نقطه عطف راهبردی بود. معادلات قدرت را در غرب آسیا تغییر داد.

سردار نائینی افزود: این جنگ، جنگِ ایران تنها با کل ناتو و سنتکام بود؛ ایرانِ مستقل، ایرانِ خوداتکا مقابل همه‌ی آن مجموعه‌ها. این رخداد، نقطه‌عطف تحولات قرن بیست‌ویکم است و دلایل متعددی دارد؛ هر یک از عباراتی که من به کار می‌برم، موضوعاتی است که روی آن کار شده است. برای مراکز مطالعاتی آمریکا و دانشگاه‌های جنگ دنیا، جنگ تحمیلی دوازده‌روزه یک الگوی درس‌آموز در برابر تهدیدات مدرن و در مقابل جنگ‌های ترکیبی بود.

سخنگوی سپاه تاکید کرد: این جنگ نشان داد خطوط میدان نبرد مدرن تنها سرزمین و جغرافیا نیست؛ بلکه فضای سایبری، رسانه، ادراک عمومی و فناوری در جنگ‌های جدید نقش اساسی دارند. در نبرد‌های جدید، سرزمینِ اصلی، ذهن‌ها و اراده‌هاست و ابزارِ اصلی نیز فناوری است؛ با جنگ‌های قبلی بسیار متفاوت است. ر این میدان، نسل جوانِ دانشگاهی نقشِ اول و تعیین‌کننده را دارد. آقا فرمودند: «قدرت موشکی، شناسنامه‌ی جوان ایرانی است.»

سردار نائینی در ادامه با اشاره به ترکیب نسلی نیرو‌های پیش‌برنده توان دفاعی کشور گفت: مدل سنی دانشمندان موشکی ایران امروز ۳۰ سال است. فرماندهان موشکی ما، فرماندهان پهپادی ما و فرماندهان شناور‌های تهاجمی ما هم همین معدل سنی را دارند؛ همه فرزندان نسل سوم انقلاب اسلامی‌اند، فارغ‌التحصیل بهترین دانشگاه‌ها با معدل‌های بالا.

وی ادامه داد: شما شهید حاجی‌زاده را عمدتاً با موشک می‌شناسید؛ اما من بار‌ها گفته‌ام معتقدم بزرگ‌ترین کار شهید حاجی‌زاده، تربیت نیروی انسانی بود. انسان‌های بسیار مستحکم و قدرتمندی که زیر ضربات حملات دشمن، با اینکه می‌دانستند ۵۰، ۶۰، حتی ۷۰ درصد احتمال شهادت دارند، مأموریت خود را به‌خوبی انجام می‌دادند و امروز هم شبانه‌روز در حال کارند. شبانه‌روز موشک تولید می‌شود.

سردار نائینی با اشاره به ویژگی‌های پاسخ‌های ایران در نبرد اخیر افزود: پاسخ‌های موشکی ما در جنگ ۱۲ روزه، همراه با نوآوری عملیاتی بود. تمام اهدافی که در ۲۲ موج عملیات وعده صادق ۳ مورد اصابت قرار گرفت، اهداف راهبردی بودند و دشمن هم به آن اذعان کرد. بخشی از این موضوع را توضیح خواهم داد.

سخنگوی سپاه خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها مجبور شدند برای رهگیری موشک‌های ایرانی و پهپاد‌هایی که تهاجمی بودند و هزینه ساخت هر کدامشان کمتر از ۱۰ هزار دلار بود، از موشک‌های چهار میلیون دلاری سامانه‌های پدافندی‌شان به‌صورت پر حجم استفاده کنند. ستاد فرماندهی عالی جنگ نیز با آمریکا بود؛ همان‌طور که پیش‌تر عرض کردم، این جنگ یک پروژه کاملاً آمریکایی بود.

سردار نائینی در ادامه سخنان خود، نقش تعیین‌کننده رهبر انقلاب در مدیریت جنگ اخیر را چنین توصیف کرد: مهم‌تر از همه اینها، این جنگ نشان داد که رهبری در ایران یک پدیده منحصر‌به‌فرد و تکیه‌گاه بی‌بدیل است؛ رهبری که در لحظه بحران، همه ظرفیت‌ها را در یک بزنگاه تاریخی در یک بردار واحد و منسجم میکند. مرکز ثقل تصمیم‌گیری در شرایط جنگ و بحران است.

وی با بیان اینکه «رهبری در جنگ ۱۲ روزه سه کار مهم انجام داد»، تشریح کرد: جنگ را فرماندهی کرد، فضای اجتماعی و سیاسی کشور را مدیریت کرد و روایت پیروزی و انسجام را در دست گرفت. یعنی هم روحیه رزمی را در خط مقدم حفظ کرد، هم روحیه ملی را در داخل کشور، انسجام را نگه داشت، اعتمادبه‌نفس ملی را ارتقا داد و شوک اولیه و پرشدّت ناشی از حمله برق‌آسای دشمن را مهار کرد.

سخنگوی سپاه افزود: همان‌طور که در جنگ هشت‌ساله، وقتی جنگنده رژیم بعث دو بعدازظهر ۳۱ شهریور همه مراکز هوایی و فرودگاه‌های ما را هدف قرار دادند و یک شوک جدی ایجاد شد و خیلی‌ها دچار فروپاشی شدند، امام فرمودند باید سیلی‌ای به صدام بزنیم که از جایش بلند نشود؛ و آن حمله را به پرتاب سنگِ یک دیوانه تشبیه کردند. حضرت آقا نیز در همان لحظه اولِ حمله اخیر به میدان آمدند و پیامی دادند که مسیر جنگ را عوض کرد. فرمودند این رژیم بیچاره خواهد شد؛ بیچارگی خودش را خواهد دید.

وی با بیان اینکه «این اقدام استثناء است»، بیان کرد: این اتفاق در هیچ ارتشی و هیچ نظام سیاسی دیگری دیده نمی‌شود؛ این امتداد همان قدرت لایزال الهی است.

سردار نائینی به ضرورت آماده‌باش دائمی و در عین حال هوشیاری جامعه و دولت اشاره کرد و گفت: شما از من می‌پرسید فرض ما به‌عنوان نیروی نظامی چیست؟ من می‌گویم فرض ما این است که هر لحظه ممکن است جنگ شود و ما جز این فکر نمی‌کنیم. ما به‌عنوان نیرو‌های مسلح باید بدبینانه فکر کنیم.

وی ادامه داد: الان چقدر از ۲۳ خرداد گذشته؟ حدود پنج ماه و چند روز. در همین مدت، فرماندهان اصلی ما—کسانی که اگر به خانه رفته باشند شاید یکی‌دو شب بیشتر نرفته‌اند—شبانه‌روز مشغول کارند. فرضشان این است که کار دشمن نیمه‌تمام است و هر لحظه ممکن است اتفاقی بیفتد؛ بنابراین شبانه‌روز کار می‌کنند.

سردار نائینی افزود: اما جامعه هم باید چنین فرضی داشته باشد؟ دولتمردان نیز باید برخی‌شان این نگاه را داشته باشند؟ اگر کسی فرضش این باشد که هیچ خطری در کار نیست، این همان خواست دشمن است. همان خواست دشمن. دشمن دقیقاً می‌خواهد کشور را در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و در انتظار جنگ نگه دارد تا بی‌ثباتی ایجاد کند و هیچ کاری پیش نرود؛ به تعبیر آقا، کار و تلاش تعطیل شود.

سردار نائینی در ادامه با اشاره به افزایش سطح آمادگی‌های دفاعی کشور گفت: آمادگی‌های خودمان را افزایش دادیم. آقا می‌فرمودند بروید سرپنجه‌ها را کنترل کنید. سرپنجه‌ها را چه کسانی کنترل می‌کردند؟ شهید رشید، شهید باقری، شهید سلامی. این سه نفر دائماً همراه با حاجی‌زاده، بازی جنگ را تمرین می‌کردند؛ در قالب سناریو‌های مختلف: اگر دشمن این سناریو را اجرا کرد، طرح مقابله ما چیست؟ آنان این سناریو‌ها را تمرین می‌کردند، تجهیزات را ارتقا می‌دادند و اتاق جنگ همیشه فعال بود. بعد از ترور شهید هنیه، با فرض قطعی بودن جنگ کار را پیش بردیم. از بهمن سال گذشته، قرارگاه خاتم‌الانبیا جنگ را قطعی می‌دانست.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۳۰ آبان ۱۴۰۴
مملکت رو ببین به چه وضعی رسوندن که هرروز باید استرس جنگ داشته باشیم،توی فقر وبی آبی داریم دست وپا میزنیم ،فقط جنک کم داریم
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۳۰ آبان ۱۴۰۴
بشینید منتظر،خوبه،مملکت رها شده، از چی می خواهید محافظت کنید از بی بنیانی خانواده؟از بی آبی؟ از مغزهای فرار کرده؟ از سلطان سکه و نفت و ذرت؟ ایران و ایرانی رو نابود کردن
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۴ ۳۰ آبان ۱۴۰۴
منتظرین ببینین اسرائیل کی تصمیم میگیره حمله کنه
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۶ ۳۰ آبان ۱۴۰۴
جنگ بی جنگ الانشم ما جنگ زده هستیم جناب
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۴ ۳۰ آبان ۱۴۰۴
ازپشت کوهها یک تونل بزنید اورانیم غنی شده را به 90بهبلا غنی سازی بکنید دشمن هرطوری حمله بکند با حمله متقابل ما روبرو بشود تگزاس اییل غلطی بکند باید ماهم آمریکا بزنیم
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین خرّمی
۰۰:۴۷ ۳۰ آبان ۱۴۰۴
سلاح های خارق العاده و فوق سری تولید کنید
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
کاشکی قبل از جنگ دوازده روزه ،اماده بودید
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۴ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
خدا قوت سردار عزیز ،روح سردار حاجی زاده و سردار سلامی و همه شهدای جنگ دوازده روزه شاد
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۲ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
فرض درست است ولی قبلش این جاسوس ها رو تو ایران راه ندید می‌خوان بدونن سایت هسته ای چقدر آسیب دیده دوباره با بمب اتم بزنن
۶
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۵ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
این حرفها را به فرماندهان باید بگوئید نه به ملت ملت آرامش نیاز دارند
اگر هم خواستین بدشمن پیام بدهی دشمن از طریق ماهواره ها خودش می فهمد
۱۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۶ ۳۰ آبان ۱۴۰۴
احسنت ب شما
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۲۰:۵۲ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
خدا قوت سردار
ماشاءالله
لاحول و لا قوه الا بالله

صهیون ان شاءالله اینبار اگه غلطی بکنه زیر چکمه های رزمندگان اسلام له خواهد شد اینبار بصورت زمینی کارشان رو تمام میکنیم
۱۶
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدمهدی
۰۰:۱۹ ۳۰ آبان ۱۴۰۴
از کدوم کشور و مرز؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۰ ۳۰ آبان ۱۴۰۴
به کوری چشم دشمنان داخلی و خارجی و خارج نشینان بی غیرت بی عزت بزدل بی همه چیز ...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۶ ۳۰ آبان ۱۴۰۴
زمینی تشریف می‌برید فقط به سلامتی از کدوم مرز؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۵ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
سلام خدا بر شهیدان حاجی زاده،سلامی،باقری،رشید
۱۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۳ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
بمب اتم و موشک قاره پیما یادتون نره........
۱۶
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۷ ۳۰ آبان ۱۴۰۴
امر دیگه ای نیس
