فرانسه خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و همچنین احترام به تمامیت ارضی سوریه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که پاریس نگران تشدید حملات (رژیم) اسرائیل در جنوب لبنان است و همچنین از تل‌آویو می‌خواهد که به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور سوریه احترام بگذارد.

این مقام فرانسوی گفت: «ما نگران تشدید حملات اسرائیل در جنوب لبنان هستیم. حملات اسرائیل را که باعث کشته شدن غیرنظامیان در جنوب می‌شود، محکوم می‌کنیم. موضع ما احترام به آتش‌بس ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد سوریه نیز گفت: «ما با نگرانی زیاد تحولات در بلندی‌های جولان را دنبال می‌کنیم. فرانسه خواستار خروج ارتش اسرائیل و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است.»

ارتش صهیونیستی دیروز حملات هوایی خود را در جنوب لبنان افزایش داد و در جریان حملات تقریباً روزانه خود دست کم یک نفر را به شهادت رساند.

از سوی دیگر، نتانیاهو روز گذشته به همراه وزیر جنگ، فرمانده ارتش و وزیر امور خارجه خود از منطقه حائل اشغال شده توسط اسرائیل در جنوب سوریه بازدید میدانی کرد.

دمشق در واکنش به این اقدام، آن را «نامشروع» و «نقض شدید حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه» خواند. وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد: «این بازدید نشان دهنده تلاش جدیدی برای تحمیل یک عمل انجام شده است که با قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل مغایرت دارد و در چارچوب سیاست‌های اشغالگران با هدف تثبیت تجاوز و ادامه نقض خاک سوریه قرار می‌گیرد.»

منبع: خبرگزاری فرانسه