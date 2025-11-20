نوسانات بازار طلا؛ توصیه به متقاضیان خرید طلا

رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران گفت: توصیه من به سرمایه‌گذاران این است که از سرمایه‌های مازاد خود برای خرید طلا استفاده کنند و نه اینکه تمام سرمایه زندگی خود را بر روی طلا بگذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار طلا پرداخت و اظهار کرد: در هفته گذشته شاهد نوساناتی در بازار طلا بودیم که دلایل مختلفی دارد. افزایش قیمت انس جهانی طلا از و همچنین افزایش نرخ ارز‌های خارجی موجب بالا رفتن قیمت‌های داخلی طلا و سکه شده است. به‌طوری که قیمت سکه از ۱۱۰ میلیون تومان به بیش از ۱۱۷ میلیون تومان و هر گرم طلا به حدود ۱۱ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان در این لحظه رسید.

امیریان در ادامه پیش‌بینی کرد: با توجه به افزایش تقاضا در بازار، احتمال پایین آمدن قیمت‌ها در هفته آینده کم است. همچنین، تحولات سیاسی و خبری نیز می‌تواند بر روند قیمت‌ها تأثیرگذار باشد؛ او همچنین به بازارسازان اشاره کرد و گفت: تنها بازارساز می‌تواند با ورود به بازار، تا حدودی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.

در خصوص توصیه به افرادی که قصد ورود به بازار طلا دارند، امیریان بیان کرد: توصیه من به سرمایه‌گذاران این است که از سرمایه‌های مازاد خود برای خرید طلا استفاده کنند و نه اینکه تمام سرمایه زندگی خود را بر روی طلا بگذارند. طلا به عنوان یک سرمایه امن می‌تواند گزینه مناسبی باشد، اما باید با احتیاط و برنامه‌ریزی خریداری شود.

برچسب ها: سکه طلا ، قیمت طلا
خبرهای مرتبط
پیش‌بینی قیمت طلای آب‌شده تا پایان سال ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مقصر نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی کیست؟
شرایط جداسازی یارانه اعضای خانوار تغییر کرد
نظارت بر خلق پول شبکه بانکی کشور تقویت می‌شود/ بسته اصلاحی تدوین شد
ایجاد مسیر جدید پروازی بین ایران و امارات
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۹ آبان ماه
جو پایدار در اغلب مناطق کشور/ آلودگی شهر‌های صنعتی
راه اندازی بازارچه مرزی شلمچه در آینده نزدیک
یکشنبه حراج شمش طلا مرکز مبادله برگزار نمی‌شود
قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری به ۸۵ هزارتومان رسید
تنها صادرات و واردات قطعی کالا‌ها مشمول مالیات بر ارزش می‌شود+ عکس
آخرین اخبار
شایعه افزایش قیمت بنزین تکذیب شد
شفافیت در معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
نوسانات بازار طلا؛ توصیه به متقاضیان خرید طلا
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۹ آبان ماه
شرایط جداسازی یارانه اعضای خانوار تغییر کرد
یکشنبه حراج شمش طلا مرکز مبادله برگزار نمی‌شود
اختلاف ۱۵۰ برابری قیمت گاز خانگی و صنعتی/ راه حل جدید در تخصیص ۱۰۰۰ متر مکعب گاز رایگان به هر کد ملی
رفع مشکلات صادرات خشکبار با تصویب دستورالعمل جدید/قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اصلاح شد
راه اندازی بازارچه مرزی شلمچه در آینده نزدیک
رئیس سازمان جغرافیایی: نمایشگاه ژئو نشانه‌ای از بلوغ مدیریتی در سطح ملی است
تنها صادرات و واردات قطعی کالا‌ها مشمول مالیات بر ارزش می‌شود+ عکس
قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری به ۸۵ هزارتومان رسید
ایجاد مسیر جدید پروازی بین ایران و امارات
رئیس سازمان نقشه برداری: داده‌های مکانی به بهبود تصمیم گیری‌ها کمک می‌کند
مقصر نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی کیست؟
نظارت بر خلق پول شبکه بانکی کشور تقویت می‌شود/ بسته اصلاحی تدوین شد
جو پایدار در اغلب مناطق کشور/ آلودگی شهر‌های صنعتی
رفع چالش قطعی برق تابستان با مشارکت صنایع در برنامه کنترل‌پذیری توانیر
برنامه ۱۴ مگاپروژه (۲) برای عبور ایمن از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ اعلام شد
کاهش کیفیت هوا در نواحی جنوب و جنوب غرب کشور
صرفه‌جویی ۷۵ میلیارد دلاری با توسعه صنعت سی‌ان‌جی
ممنوعیت تردد خودروها از محورهای شمالی در پایان هفته اعلام شد
صرفه‌جویی ۱۰ میلیون لیتر آب از طریق اجرای سازه‌های فولادی