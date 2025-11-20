نوسانات بازار طلا؛ توصیه به متقاضیان خرید طلا

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار طلا پرداخت و اظهار کرد: در هفته گذشته شاهد نوساناتی در بازار طلا بودیم که دلایل مختلفی دارد. افزایش قیمت انس جهانی طلا از و همچنین افزایش نرخ ارزهای خارجی موجب بالا رفتن قیمتهای داخلی طلا و سکه شده است. بهطوری که قیمت سکه از ۱۱۰ میلیون تومان به بیش از ۱۱۷ میلیون تومان و هر گرم طلا به حدود ۱۱ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان در این لحظه رسید.
امیریان در ادامه پیشبینی کرد: با توجه به افزایش تقاضا در بازار، احتمال پایین آمدن قیمتها در هفته آینده کم است. همچنین، تحولات سیاسی و خبری نیز میتواند بر روند قیمتها تأثیرگذار باشد؛ او همچنین به بازارسازان اشاره کرد و گفت: تنها بازارساز میتواند با ورود به بازار، تا حدودی از افزایش قیمتها جلوگیری کند.
در خصوص توصیه به افرادی که قصد ورود به بازار طلا دارند، امیریان بیان کرد: توصیه من به سرمایهگذاران این است که از سرمایههای مازاد خود برای خرید طلا استفاده کنند و نه اینکه تمام سرمایه زندگی خود را بر روی طلا بگذارند. طلا به عنوان یک سرمایه امن میتواند گزینه مناسبی باشد، اما باید با احتیاط و برنامهریزی خریداری شود.