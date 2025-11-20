باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه‌های تلویزیونی با اجرای ویژه برنامه‌های متنوع مخاطبان بسیاری را به پای گیرنده‌های تلویریونی می‌کشاند تا آنها بتوانند برنامه‌های مورد علاقه خود را ازاین قاب جادویی دنبال کنند. اما طبق گزارش شهروندان از منطقه رواسان واقع درشهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی گیرنده‌های تلویزیونی بسیار ضعیف است و اهالی این منطقه نمی‌توانند برنامه‌های مورد علاقه خود را دنبال کنند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

ارسال پارازیت ماهواره‌ای امواج سرطان زا در منطقه رواسان با عرض سلام و خسته نباشید از منطقه رواسان شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی این پیام را ارسال می‌کنم. از مسئولان محترم صدا و سیمای آذربایجان شرقی خواهش می‌کنیم به این موضوع رسیدگی کنند. از اول آذرماه ۱۴۰۱ هرسال تا اوایل تعطیلات عید ما چندسالی هست که این مشکل رو داریم سیگنال گیرنده‌ها و آنتن‌های تلویزیونی قطع و وصل می‌شود و فقط در ساعات خاص قابل دریافت و مشاهده هستند و تحت تاثیر پارازیت‌ها قرار گرفته‌اند امید است با پیگیری و رسیدگی‌های مسئولان عزیز امسال دیگر شاهد این مشکل در این منطقه نباشیم. با تشکر

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.