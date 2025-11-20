باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- منصور زارعی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه خودنویس یکی از مهم‌ترین طرح‌های است که در حال حاضر نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار اجاره و همچنین بازار خرید و فروش مسکن دارد.

وی ادامه داد:سامانه خودنویس دو سال گذشته با هدف تسهیل و شفاف‌سازی معاملات بخش مسکن راه‌اندازی شده است، توانسته در مدت کوتاهی با ارائه خدماتی کارآمد، جانی تازه به این بازار ببخشد و زمینه صرفه‌جویی چشمگیری در هزینه‌های جانبی معاملات را فراهم آورد.

او بیان کرد:این سامانه گام بزرگی در مدرن‌سازی و استانداردسازی فرآیندهای سنتی حوزه املاک برداشته و نقش بسیار موثری در کاهش صرفه جویی هزینه‌ها دارد.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه شفافیت و دسترسی آسان‌تر به اطلاعات برای خریداران، فروشندگان، مستأجران و موجران فراهم کرده است گفت: با فراهم آوردن بستری یکپارچه برای ثبت قراردادها و تبادل اطلاعات، این سامانه به کاهش ابهامات و افزایش اعتماد میان طرفین معامله کمک شایانی کرده است.

او بیان کرد:این شفافیت، به نوبه خود، با از بین بردن برخی موانع و تردیدها، روند تصمیم‌گیری را تسریع بخشیده و منجر به رونق نسبی در حجم معاملات مسکن شده است. قابلیت استعلام و ثبت قراردادهای استاندارد به صورت آنلاین، نیاز به مراجعه حضوری متعدد و صرف زمان طولانی را از میان برده و بازار را پویا‌تر کرده است.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن تأکید کرد: از مهم‌ترین مزایای چشمگیر سامانه خودنویس، صرفه‌جویی در هزینه‌های مرتبط با معاملات مسکن است.

او گفت: پیش از این، طرفین قرارداد مجبور به پرداخت مبالغ قابل توجهی برای تنظیم قرارداد، خدمات واسطه‌ای و سایر هزینه‌های پنهان بودند. اما با خودنویس بسیاری از این فرآیندها دیجیتالی شده و هزینه‌ها به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

وی افزود:این سامانه با ارائه فرم‌های استاندارد و مورد تأیید مراجع قانونی، نیاز به مشاوره‌های حقوقی پرهزینه را در مراحل اولیه قراردادنویسی کاهش داده و افراد می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به ثبت معاملات خود نمایند. این کاهش هزینه، به ویژه برای اقشار کم‌درآمد و جوانان که به دنبال خانه‌دار شدن هستند، فرصت‌های مالی بهتری را ایجاد کرده است.

زارعی گفت: این سامانه تنها به عنوان یک ابزار کارآمد، بلکه به عنوان یک مدل موفق در پیاده‌سازی فناوری در حوزه‌های سنتی، می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌ها باشد. انتظار می‌رود با توسعه قابلیت‌ها و پوشش‌دهی گسترده‌تر این سامانه، شاهد بازار مسکن سازمان‌یافته‌تر، کم‌هزینه‌تر و در نهایت عادلانه‌تری در آینده باشیم.